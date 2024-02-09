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Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии - РИА Новости, 09.02.2024
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14:43 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:43
2024-02-09T14:43
в мире
сербия
россия
владимир путин
александр вулин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Президент России в интервью напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Путин указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений. "Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право. Президент Путин показал, что Россия умеет выбрать как президента, который понимает и несет на себе ее величие, так и государственного деятеля, который возвращает надежду свободным людям и народам", - заявил Вулин в разговоре с агентством. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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в мире, сербия, россия, владимир путин, александр вулин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вулин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии

Экс-глава разведки Сербии: Путин рассказал, кто уничтожил международное право

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.
Президент России в интервью напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Путин указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право. Президент Путин показал, что Россия умеет выбрать как президента, который понимает и несет на себе ее величие, так и государственного деятеля, который возвращает надежду свободным людям и народам", - заявил Вулин в разговоре с агентством.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Вчера, 12:24
 
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