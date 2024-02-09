https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:43
2024-02-09T14:43
2024-02-09T14:43
в мире
сербия
россия
владимир путин
александр вулин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Президент России в интервью напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Путин указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений. "Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право. Президент Путин показал, что Россия умеет выбрать как президента, который понимает и несет на себе ее величие, так и государственного деятеля, который возвращает надежду свободным людям и народам", - заявил Вулин в разговоре с агентством. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, россия, владимир путин, александр вулин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Сербия, Россия, Владимир Путин, Александр Вулин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии
Экс-глава разведки Сербии: Путин рассказал, кто уничтожил международное право
БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин.
Президент России в интервью напомнил о бомбардировках НАТО
Союзной республики Югославия в 1999 году. Путин указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
"Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право. Президент Путин показал, что Россия умеет выбрать как президента, который понимает и несет на себе ее величие, так и государственного деятеля, который возвращает надежду свободным людям и народам", - заявил Вулин в разговоре с агентством.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово
, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны