https://ria.ru/20240209/putin-1926427476.html

Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии

Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал Западу, кто уничтожил международное право, заявили в Сербии

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:43

2024-02-09T14:43

2024-02-09T14:43

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такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу правду о том, кто уничтожил международное право, заявил РИА Новости экс-глава Агентства безопасности и информации (БИА) Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин. Президент России в интервью напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Путин указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений. "Президент Путин показал, почему на Западе запрещают то, что он говорит. Правда, которую он храбро защищает, не может быть опровергнута, только запрещена. Президент Путин и в этом интервью защитил Россию, а также напомнил, кто и когда уничтожил международное право. Президент Путин показал, что Россия умеет выбрать как президента, который понимает и несет на себе ее величие, так и государственного деятеля, который возвращает надежду свободным людям и народам", - заявил Вулин в разговоре с агентством. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что югославские власти проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, россия, владимир путин, александр вулин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону