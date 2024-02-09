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"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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13:23 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926407235.html
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону
Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что Западу не удалось изолировать российского лидера, пишут западные... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T13:23
2024-02-09T13:23
россия
владимир путин
такер карлсон
дональд трамп
сша
украина
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что Западу не удалось изолировать российского лидера, пишут западные СМИ. Издания также отмечают, что это интервью подчеркнуло "тактическую уверенность" Путина в критический для Украины момент, когда Киев столкнулся с серьезными проблемами на поле боя, а вопрос с помощью США завис в конгрессе. Дружеский тонАмериканское издание Wall Street Journal обращает внимание на то, что Карлсон стал первым иностранным журналистом, который смог взять интервью у Путина с начала спецоперации на Украине. Немецкая газета Handelsblatt в свою очередь пишет, что это интервью "ждали с напряжением". Это мнение разделяет и британская Times. Она также подчеркивает, что Путин в ходе беседы временами был веселым и, вероятно, наслаждался интервью. Испанское агентство EFE отмечает, что интервью на всем протяжении походило в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалось смехом. Легкость и уверенность Американский журнал Rolling Stone полагает, что Путин в ходе беседы задавал тон. "Это было не столько интервью, сколько демонстрация Путиным той легкости, с которой он мог полностью одолеть одного из самых видных деятелей американских СМИ", - пишет издание. Как отмечает журнал, президент РФ "мало где уступил при ответе на прямые вопросы и, казалось, контролировал тон и темп разговора с самого начала". Газета New York Times также пишет, что интервью Путина подчеркнуло его "тактическую уверенность" в чувствительный момент - Украина столкнулась с большими проблемами на фронте, решение о дальнейшей помощи Киеву зависло в конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме на обеих сторонах Атлантики. Быть услышанным в США и укрепить позиции в России Как пишет New York Times, несмотря на то, что страны Запада планировали исключить российского президента из "клуба мировых лидеров", Путин не выглядит сейчас изолированным. Газета отмечает, что российский лидер сейчас пользуется своего рода популярностью в США. Washington Post пишет, что интервью с Карлсоном дало Путину возможность обратиться к большому числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. "Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев блокировать американскую помощь Украине", - отмечает издание. Французская газета Parisien подчеркивает, что это интервью появилось в то время, когда американские законодатели обсуждают, стоит ли направлять больше денег на военные нужды Украины. Wall Street Journal также полагает, что это интервью дает Путину возможность "укрепить свой авторитет внутри страны" и продемонстрировать, что он "может быть услышан на Западе" в преддверии президентских выборов в России. Обратили вниманиеРяд СМИ отметили, что заметная часть интервью была посвящена экскурсу в историю. Издание Daily Beast назвало "уроки истории" одной из излюбленных тактик Путина. Handelsblatt также отмечает, что президент РФ вел разговор об истории уверенно. New York Times в свою очередь обратила внимание на слова Путина о спецоперации. Газета считает, что российский лидер более прямо, чем обычно, рассказал, как он видит окончание спецоперации на Украине - заключением сделки с Западом. Испанские газеты Mundo и ABC особое внимание обратили на то, что Путин в ходе интервью исключил идею "вторжения" в Польшу или страны Балтии. Этой теме они посвятили отдельные статьи. Пристальное внимание американских СМИ - таких как Washington Post и New York Daily News - привлекло заявление президента РФ о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, обвиняемом в России в шпионаже. Путин, говоря о возможности его освобождения, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты. При этом он отметил, что спецслужбы РФ и США обсуждают этот вопрос, табу на решение проблемы нет, но есть определенные условия. Wall Street Journal после этого заявила, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника. Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно уже набрало более 70 миллионов просмотров в соцсети Х. Утром в пятницу полный текст был опубликован на сайте Кремля. Свое намерение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер это отрицает. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин дал интервью именно Карлсону, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, дональд трамп, сша, украина
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Дональд Трамп, США, Украина
"Изолировать Россию не удалось". Западные СМИ об интервью Путина Карлсону

Западные СМИ оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что Западу не удалось изолировать российского лидера, пишут западные СМИ.
Издания также отмечают, что это интервью подчеркнуло "тактическую уверенность" Путина в критический для Украины момент, когда Киев столкнулся с серьезными проблемами на поле боя, а вопрос с помощью США завис в конгрессе.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28

Дружеский тон

Американское издание Wall Street Journal обращает внимание на то, что Карлсон стал первым иностранным журналистом, который смог взять интервью у Путина с начала спецоперации на Украине. Немецкая газета Handelsblatt в свою очередь пишет, что это интервью "ждали с напряжением".
Это мнение разделяет и британская Times. Она также подчеркивает, что Путин в ходе беседы временами был веселым и, вероятно, наслаждался интервью.
Испанское агентство EFE отмечает, что интервью на всем протяжении походило в дружеском тоне, а иногда даже сопровождалось смехом.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
Вчера, 12:24

Легкость и уверенность

Американский журнал Rolling Stone полагает, что Путин в ходе беседы задавал тон.
"Это было не столько интервью, сколько демонстрация Путиным той легкости, с которой он мог полностью одолеть одного из самых видных деятелей американских СМИ", - пишет издание.
Как отмечает журнал, президент РФ "мало где уступил при ответе на прямые вопросы и, казалось, контролировал тон и темп разговора с самого начала".
Газета New York Times также пишет, что интервью Путина подчеркнуло его "тактическую уверенность" в чувствительный момент - Украина столкнулась с большими проблемами на фронте, решение о дальнейшей помощи Киеву зависло в конгрессе США, а дружественные Кремлю политики находятся на подъеме на обеих сторонах Атлантики.
Серьезный разговор, а не ток-шоу: интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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1 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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2 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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4 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Беседа пошла уже в другом тоне.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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8 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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9 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране телефона

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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11 из 12
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанк

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
12 из 12

Беседа Владимира Путина и Такера Карлсона длилась чуть более двух часов.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Свое намерение взять интервью журналист объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
2 из 12

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласился пообщаться именно с Такером Карлсоном, так как позиция обозревателя отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Интервью началось с хлесткого вопроса журналиста: "Двадцать четвертого февраля 2022-го вы обратились к своей стране. <...> Вы сказали, что с помощью НАТО США могут внезапно напасть на Россию. Для американцев это подобно паранойе. Почему вы считаете, что Америка способна нанести неожиданный удар?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
4 из 12

На что Владимир Путин спокойно ответил: "Я так не говорил". И задал встречный вопрос: "У нас с вами ток-шоу или серьезный разговор?"

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Такер Карлсон расценил это как шутку и рассмеялся.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
6 из 12

Беседа пошла уже в другом тоне.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
7 из 12

Из всех интервью на сайте обозревателя это стало самым длинным.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
8 из 12

Кроме Украины, прозвучали темы "Северных потоков" и отношений с США и Китаем.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
9 из 12

В соцсети X интервью уже посмотрели более ста миллионов человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Число постов с его упоминанием превысило 1,3 миллиона.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
11 из 12

Интервью также поднялось на третье место в разделе трендов на YouTube.

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
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12 из 12

Быть услышанным в США и укрепить позиции в России

Как пишет New York Times, несмотря на то, что страны Запада планировали исключить российского президента из "клуба мировых лидеров", Путин не выглядит сейчас изолированным. Газета отмечает, что российский лидер сейчас пользуется своего рода популярностью в США.
Washington Post пишет, что интервью с Карлсоном дало Путину возможность обратиться к большому числу сторонников экс-президента США Дональда Трампа в Республиканской партии.
"Это может увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание и убедить республиканцев блокировать американскую помощь Украине", - отмечает издание.
Французская газета Parisien подчеркивает, что это интервью появилось в то время, когда американские законодатели обсуждают, стоит ли направлять больше денег на военные нужды Украины.
Wall Street Journal также полагает, что это интервью дает Путину возможность "укрепить свой авторитет внутри страны" и продемонстрировать, что он "может быть услышан на Западе" в преддверии президентских выборов в России.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Кто такой Такер Карлсон и почему его ненавидят в Вашингтоне
7 февраля, 13:56

Обратили внимание

Ряд СМИ отметили, что заметная часть интервью была посвящена экскурсу в историю. Издание Daily Beast назвало "уроки истории" одной из излюбленных тактик Путина. Handelsblatt также отмечает, что президент РФ вел разговор об истории уверенно.
New York Times в свою очередь обратила внимание на слова Путина о спецоперации. Газета считает, что российский лидер более прямо, чем обычно, рассказал, как он видит окончание спецоперации на Украине - заключением сделки с Западом.
Испанские газеты Mundo и ABC особое внимание обратили на то, что Путин в ходе интервью исключил идею "вторжения" в Польшу или страны Балтии. Этой теме они посвятили отдельные статьи.
Пристальное внимание американских СМИ - таких как Washington Post и New York Daily News - привлекло заявление президента РФ о журналисте Wall Street Journal Эване Гершковиче, обвиняемом в России в шпионаже. Путин, говоря о возможности его освобождения, заявил, что Россия сделала столько жестов доброй воли, что, кажется, исчерпала все лимиты. При этом он отметил, что спецслужбы РФ и США обсуждают этот вопрос, табу на решение проблемы нет, но есть определенные условия.
Wall Street Journal после этого заявила, что надеется на скорейшее освобождение своего сотрудника.
Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Оно уже набрало более 70 миллионов просмотров в соцсети Х. Утром в пятницу полный текст был опубликован на сайте Кремля.
Свое намерение взять интервью у Путина Карлсон объяснил тем, что простые американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер это отрицает.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Путин дал интервью именно Карлсону, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
В США сделали шокирующее заявление после интервью Путина
Вчера, 11:16
 
РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонДональд ТрампСШАУкраина
 
 
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