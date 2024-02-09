https://ria.ru/20240209/putin-1926392028.html

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2024

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:16

2024-02-09T12:16

2024-02-09T12:16

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то, там, в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его. Президент или сам обозначит тему этого совещания, или это сделаем позже мы. Вот, что касается сегодняшнего графика главы государства", - поделился Песков планами президента.

https://ria.ru/20240209/putin-1926355990.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков