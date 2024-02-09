https://ria.ru/20240209/putin-1926392028.html
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков - РИА Новости, 09.02.2024
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:16
2024-02-09T12:16
2024-02-09T12:16
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то, там, в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его. Президент или сам обозначит тему этого совещания, или это сделаем позже мы. Вот, что касается сегодняшнего графика главы государства", - поделился Песков планами президента.
https://ria.ru/20240209/putin-1926355990.html
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с Совбезом, заявил Песков
Песков: Путин в пятницу работает в Кремле, проведет совещание с Совбезом
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу работает в Кремле, проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Где-то, там, в течение, наверное, пары часов мы ожидаем его. Президент или сам обозначит тему этого совещания, или это сделаем позже мы. Вот, что касается сегодняшнего графика главы государства", - поделился Песков планами президента.
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