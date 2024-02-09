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СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном - РИА Новости, 09.02.2024
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09:07 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926348295.html
СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном
СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывает, насколько глава государства уверен в своих силах, передает The... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:07
2024-02-09T09:07
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывает, насколько глава государства уверен в своих силах, передает The New York Times."В целом, поведение Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в своих силах, в то время как его противники находятся в невыгодном положении", — пишет издание.В статье поясняется, что Украина испытывает трудности на поле боя, при этом дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась в конгрессе США. Одновременно с этим дружественные Кремлю политики набирают силу по обе стороны Атлантики.Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 56 миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 167 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 500 тысяч человек.Путин заявил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся. Он уверен, что "воссоединение произойдет". Путин также разъяснил, что Россия понимает под "денацификацией", которую объявила одной из целей спецоперации на Украине - по словам президента, это избавление от тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию.Путин также предупредил, что в случае, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта. Он убежден, что Вашингтону незачем воевать на Украине - у нее полно своих проблем, и для нее гораздо разумнее было бы договориться с Россией и с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца.
https://ria.ru/20240209/politika-1926344289.html
https://ria.ru/20240209/karlson-1926343813.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном

NYT: интервью Такеру Карлсону продемонстрировало тактическую уверенность Путина

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывает, насколько глава государства уверен в своих силах, передает The New York Times.
"В целом, поведение Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в своих силах, в то время как его противники находятся в невыгодном положении", — пишет издание.
В статье поясняется, что Украина испытывает трудности на поле боя, при этом дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась в конгрессе США. Одновременно с этим дружественные Кремлю политики набирают силу по обе стороны Атлантики.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 56 миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 167 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 500 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Пушилин прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону
08:30
Путин заявил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся. Он уверен, что "воссоединение произойдет". Путин также разъяснил, что Россия понимает под "денацификацией", которую объявила одной из целей спецоперации на Украине - по словам президента, это избавление от тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию.
Путин также предупредил, что в случае, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта. Он убежден, что Вашингтону незачем воевать на Украине - у нее полно своих проблем, и для нее гораздо разумнее было бы договориться с Россией и с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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08:21
 
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