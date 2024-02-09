https://ria.ru/20240209/putin-1926348295.html

СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном

СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ: Путин послал важный сигнал миру в интервью с Такером Карлсоном

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывает, насколько глава государства уверен в своих силах, передает The... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:07

2024-02-09T09:07

2024-02-09T09:07

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такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показывает, насколько глава государства уверен в своих силах, передает The New York Times."В целом, поведение Путина подчеркнуло его тактическую уверенность в своих силах, в то время как его противники находятся в невыгодном положении", — пишет издание.В статье поясняется, что Украина испытывает трудности на поле боя, при этом дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась в конгрессе США. Одновременно с этим дружественные Кремлю политики набирают силу по обе стороны Атлантики.Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 56 миллионов просмотров. Количество репостов при этом превышает 167 тысяч, отметку "нравится" поставили уже более 500 тысяч человек.Путин заявил, что убежден в возможности достичь договоренности - рано или поздно Москва и Киев договорятся, и отношения между братскими народами восстановятся. Он уверен, что "воссоединение произойдет". Путин также разъяснил, что Россия понимает под "денацификацией", которую объявила одной из целей спецоперации на Украине - по словам президента, это избавление от тех, кто пытается сохранить нацистскую идеологию.Путин также предупредил, что в случае, если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта. Он убежден, что Вашингтону незачем воевать на Украине - у нее полно своих проблем, и для нее гораздо разумнее было бы договориться с Россией и с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца.

https://ria.ru/20240209/politika-1926344289.html

https://ria.ru/20240209/karlson-1926343813.html

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