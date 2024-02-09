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Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины - РИА Новости, 09.02.2024
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04:03 09.02.2024 (обновлено: 04:57 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926316160.html
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины - РИА Новости, 09.02.2024
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не говорил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт может себе вернуть часть земель Украины,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:03
2024-02-09T04:57
украина
владимир путин
россия
виктор орбан
венгрия
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не говорил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт может себе вернуть часть земель Украины, разговоров на этот счет у них не было. "Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240202/vengriya-1925024537.html
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украина, владимир путин, россия, виктор орбан, венгрия, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Украина, Владимир Путин, Россия, Виктор Орбан, Венгрия, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины

Путин заявил, что не говорил Орбану о возможности Венгрии получить часть Украины

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не говорил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт может себе вернуть часть земель Украины, разговоров на этот счет у них не было.
"Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценках с Украины
2 февраля, 13:43
 
УкраинаВладимир ПутинРоссияВиктор ОрбанВенгрияТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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