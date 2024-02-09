https://ria.ru/20240209/putin-1926316160.html
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины - РИА Новости, 09.02.2024
Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не говорил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт может себе вернуть часть земель Украины,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:03
2024-02-09T04:03
2024-02-09T04:57
украина
владимир путин
россия
виктор орбан
венгрия
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не говорил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что Будапешт может себе вернуть часть земель Украины, разговоров на этот счет у них не было. "Никогда не говорил. Никогда. Ни разу. У нас с ним даже на этот счет не было никаких разговоров. Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240202/vengriya-1925024537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин заявил, что не обсуждал с Орбаном возможность передачи части Украины
Путин заявил, что не говорил Орбану о возможности Венгрии получить часть Украины