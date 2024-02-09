Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин
Путин: Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас водили за нос
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас просто водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А что послужило триггером в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе", - рассказал он американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос", - добавил он.