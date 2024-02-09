https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html

Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин

Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин

Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас просто водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:58

2024-02-09T03:58

2024-02-09T03:58

в мире

украина

россия

минск

такер карлсон

владимир путин

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926304808_229:0:1907:944_1920x0_80_0_0_1fbcf54f1c328141cb8bf4294c9f1fcc.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас просто водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. "А что послужило триггером в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе", - рассказал он американскому журналисту Такеру Карлсону. "Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос", - добавил он.

https://ria.ru/20240209/minskie_soglasheniya-1926298080.html

украина

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, минск, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону