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Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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03:58 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926315557.html
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас просто водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:58
2024-02-09T03:58
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас просто водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин. "А что послужило триггером в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе", - рассказал он американскому журналисту Такеру Карлсону. "Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос", - добавил он.
https://ria.ru/20240209/minskie_soglasheniya-1926298080.html
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В мире, Украина, Россия, Минск, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Минские соглашения выполнять никогда не собирались, заявил Путин

Путин: Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас водили за нос

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Минские соглашения выполнять никогда не собирались, нас просто водили за нос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А что послужило триггером в последних событиях? Во-первых, сегодняшнее руководство Украины заявило, что они не будут исполнять Минские соглашения, которые были подписаны, как вы знаете, после событий 2014 года в Минске, где был изложен план мирного урегулирования на Донбассе", - рассказал он американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Нет, руководство сегодняшней Украины, министр иностранных дел, все остальные официальные лица, а потом сам президент заявили о том, что им ничего не нравится в этих Минских соглашениях. Иными словами, исполнять не собираются. А бывшие руководители Германии, Франции прямо сказали уже в наши дни – год-полтора назад, – прямо сказали, честно, на весь мир, что да, они подписывали эти Минские соглашения, но выполнять никогда не собирались. Нас просто водили за нос", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин прокомментировал выполнение минских соглашений
02:41
 
В миреУкраинаРоссияМинскТакер КарлсонВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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