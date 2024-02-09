https://ria.ru/20240209/putin-1926312244.html

Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом

Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом

Президент России Владимир Путин рассказал, что во время последнего общения с американским коллегой Джо Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:39

2024-02-09T03:39

2024-02-09T04:29

в мире

россия

джо байден

украина

владимир путин

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что во время последнего общения с американским коллегой Джо Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку исторического масштаба, отталкивая Россию. "Когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил- не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, - но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию. Я ему сказал об этом - говорил неоднократно, кстати говоря. Думаю, что это будет корректно - здесь, на этом я ограничусь", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, добавив, что Байден финансирует Украину.

https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html

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украина

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"Вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба". Путин о разговоре с Байденом Путин рассказал Карлсону, что не помнит, когда в последний раз говорил с Байденом, но это было до начала спецоперации. Карлсон, судя по всему, сильно удивился. 2024-02-09T03:39 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, джо байден, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону