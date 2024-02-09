https://ria.ru/20240209/putin-1926312244.html
Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом
Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом
Президент России Владимир Путин рассказал, что во время последнего общения с американским коллегой Джо Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:39
2024-02-09T03:39
2024-02-09T04:29
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такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что во время последнего общения с американским коллегой Джо Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку исторического масштаба, отталкивая Россию. "Когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда говорил- не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, - но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая всё, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию. Я ему сказал об этом - говорил неоднократно, кстати говоря. Думаю, что это будет корректно - здесь, на этом я ограничусь", - сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, добавив, что Байден финансирует Украину.
https://ria.ru/20240209/putin-1926297947.html
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"Вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба". Путин о разговоре с Байденом
Путин рассказал Карлсону, что не помнит, когда в последний раз говорил с Байденом, но это было до начала спецоперации. Карлсон, судя по всему, сильно удивился.
2024-02-09T03:39
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РИА Новости
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в мире, россия, джо байден, украина, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Джо Байден, Украина, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом
Путин в последнем разговоре с Байденом сказал ему, что тот совершает ошибку