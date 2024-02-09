https://ria.ru/20240209/putin-1926311273.html

США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин

США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин

Американская политическая элита не понимает, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и для того, чтобы сохранить свой уровень, надо грамотно и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:36

2024-02-09T03:36

2024-02-09T03:36

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владимир путин

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская политическая элита не понимает, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и для того, чтобы сохранить свой уровень, надо грамотно и своевременно принимать решения, вместо этого США приспосабливаются с помощью силы, а грубые действия, в том числе в отношении РФ, приводят к обратному результату, заявил президент России Владимир Путин. "Как Соединённые Штаты приспосабливаются? С помощью силы: санкций, давления, бомбардировок, применения вооружённых сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень, извините меня, даже если кто-то хочет - уровень доминирования", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин подчеркнул, что "такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, приводят к обратному результату". "Это очевидный факт, уже сегодня это стало очевидным", - заметил президент РФ.

https://ria.ru/20240209/oshibka-1926309240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону