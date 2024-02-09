https://ria.ru/20240209/putin-1926311273.html
США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин
США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин
Американская политическая элита не понимает, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и для того, чтобы сохранить свой уровень, надо грамотно и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:36
2024-02-09T03:36
2024-02-09T03:36
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская политическая элита не понимает, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и для того, чтобы сохранить свой уровень, надо грамотно и своевременно принимать решения, вместо этого США приспосабливаются с помощью силы, а грубые действия, в том числе в отношении РФ, приводят к обратному результату, заявил президент России Владимир Путин. "Как Соединённые Штаты приспосабливаются? С помощью силы: санкций, давления, бомбардировок, применения вооружённых сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень, извините меня, даже если кто-то хочет - уровень доминирования", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. Путин подчеркнул, что "такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, приводят к обратному результату". "Это очевидный факт, уже сегодня это стало очевидным", - заметил президент РФ.
https://ria.ru/20240209/oshibka-1926309240.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926306919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
США пытаются приспособиться к меняющемуся миру с помощью силы, заявил Путин
Путин: грубые действия США в отношении России приводят к обратному результату
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американская политическая элита не понимает, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и для того, чтобы сохранить свой уровень, надо грамотно и своевременно принимать решения, вместо этого США приспосабливаются с помощью силы, а грубые действия, в том числе в отношении РФ, приводят к обратному результату, заявил президент России Владимир Путин.
"Как Соединённые Штаты приспосабливаются? С помощью силы: санкций, давления, бомбардировок, применения вооружённых сил. Это связано с самонадеянностью. Люди не понимают в вашей политической элите, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и нужно грамотно, вовремя, своевременно принимать правильные решения, чтобы сохранить свой уровень, извините меня, даже если кто-то хочет - уровень доминирования", - сказал он в интервью Такеру Карлсону
, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Путин назвал угрозы для Крыма колоссальной политической ошибкой США
Путин подчеркнул, что "такие грубые действия, в том числе в отношении России, скажем, других стран, приводят к обратному результату".
"Это очевидный факт, уже сегодня это стало очевидным", - заметил президент РФ.
Путин назвал США сложной страной