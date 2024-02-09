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Путин рассказал об отношениях с Ющенко - РИА Новости, 09.02.2024
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03:32 09.02.2024 (обновлено: 03:33 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926310684.html
Путин рассказал об отношениях с Ющенко
Путин рассказал об отношениях с Ющенко - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал об отношениях с Ющенко
Виктор Ющенко, победивший в 2004 году на выборах президента Украины, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, рассказал президент РФ РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:32
2024-02-09T03:33
украина
россия
москва
виктор ющенко
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Виктор Ющенко, победивший в 2004 году на выборах президента Украины, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин назвал третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу Ющенко государственным переворотом. "Ладно, пришёл к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный – пускай. Пускай, но люди работают. Ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине независимой", - рассказал Путин. При этом, по словам Путина, после того, как Ющенко "поруководил страной" ситуация на Украине ухудшилась.
https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html
https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html
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украина, россия, москва, виктор ющенко, владимир путин, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Украина, Россия, Москва, Виктор Ющенко, Владимир Путин, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал об отношениях с Ющенко

Путин рассказал, как наладил работу с Ющенко, который был прозападным политиком

© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Виктор Ющенко, победивший в 2004 году на выборах президента Украины, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин назвал третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу Ющенко государственным переворотом.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Ющенко стал президентом Украины в результате госпереворота, заявил Путин
13 июня 2023, 16:55
"Ладно, пришёл к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный – пускай. Пускай, но люди работают. Ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине независимой", - рассказал Путин.
При этом, по словам Путина, после того, как Ющенко "поруководил страной" ситуация на Украине ухудшилась.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
03:19
 
УкраинаРоссияМоскваВиктор ЮщенкоВладимир ПутинТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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