https://ria.ru/20240209/putin-1926310684.html
Путин рассказал об отношениях с Ющенко
Путин рассказал об отношениях с Ющенко - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал об отношениях с Ющенко
Виктор Ющенко, победивший в 2004 году на выборах президента Украины, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, рассказал президент РФ РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:32
2024-02-09T03:32
2024-02-09T03:33
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такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Виктор Ющенко, победивший в 2004 году на выборах президента Украины, считался прозападным политиком, но с ним удалось наладить отношения, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин назвал третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу Ющенко государственным переворотом. "Ладно, пришёл к власти Виктор Ющенко, который считался прозападным политиком. Хорошо, но мы и с ним наладили отношения, он ездил в Москву с визитами, мы ездили в Киев, и я ездил. Встречались в неформальной обстановке. Западный так западный – пускай. Пускай, но люди работают. Ситуация должна внутри развиваться, в самой Украине независимой", - рассказал Путин. При этом, по словам Путина, после того, как Ющенко "поруководил страной" ситуация на Украине ухудшилась.
https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html
https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин рассказал об отношениях с Ющенко
Путин рассказал, как наладил работу с Ющенко, который был прозападным политиком