https://ria.ru/20240209/putin-1926309068.html

После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин

После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин

После развала СССР США проводили в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления, это была ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:24

2024-02-09T03:24

2024-02-09T05:15

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. После развала СССР США проводили в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления, это была ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. "Смотрите, почему в отношении России после развала Советского Союза, на мой взгляд, проводилась такая ошибочная, грубая, совершенно ничем не обоснованная политика давления? Ведь это политика давления. Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны - это же все элементы давления. Давление, давление, давление... Потом затягивание в НАТО Украины. Это же всё давление, давление. Почему?" - обратился Путин к собеседнику. По мнению Путина, причина кроется в том, что в США за годы противостояния были созданы "избыточные производственные мощности". "За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого и не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство: надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка, в том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостояние с Советским Союзом. Нужно от этого избавиться – должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240209/pro-1926306028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, ссср, такер карлсон, владимир путин, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире