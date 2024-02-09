После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин
Путин: после развала СССР Штаты проводили грубую и ошибочную политику давления
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. После развала СССР США проводили в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления, это была ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
"Смотрите, почему в отношении России после развала Советского Союза, на мой взгляд, проводилась такая ошибочная, грубая, совершенно ничем не обоснованная политика давления? Ведь это политика давления. Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны - это же все элементы давления. Давление, давление, давление... Потом затягивание в НАТО Украины. Это же всё давление, давление. Почему?" - обратился Путин к собеседнику.
По мнению Путина, причина кроется в том, что в США за годы противостояния были созданы "избыточные производственные мощности".
"За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого и не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство: надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка, в том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостояние с Советским Союзом. Нужно от этого избавиться – должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит", - заявил Путин.