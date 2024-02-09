Рейтинг@Mail.ru
После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 09.02.2024 (обновлено: 05:15 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926309068.html
После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин
После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин
После развала СССР США проводили в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления, это была ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:24
2024-02-09T05:15
россия
сша
ссср
такер карлсон
владимир путин
нато
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_1423:457:3243:1481_1920x0_80_0_0_109ea115b5428d081b0d2b06694e957e.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. После развала СССР США проводили в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления, это была ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. "Смотрите, почему в отношении России после развала Советского Союза, на мой взгляд, проводилась такая ошибочная, грубая, совершенно ничем не обоснованная политика давления? Ведь это политика давления. Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны - это же все элементы давления. Давление, давление, давление... Потом затягивание в НАТО Украины. Это же всё давление, давление. Почему?" - обратился Путин к собеседнику. По мнению Путина, причина кроется в том, что в США за годы противостояния были созданы "избыточные производственные мощности". "За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого и не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство: надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка, в том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостояние с Советским Союзом. Нужно от этого избавиться – должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240209/pro-1926306028.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926302601.html
россия
сша
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762628670_161:59:2813:2048_1920x0_80_0_0_439584c4fbe8304d7675352ef8b6178e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ссср, такер карлсон, владимир путин, нато, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, США, СССР, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
После развала СССР Штаты проводили грубую политику давления, заявил Путин

Путин: после развала СССР Штаты проводили грубую и ошибочную политику давления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. После развала СССР США проводили в отношении России грубую, ничем не обоснованную политику давления, это была ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
"Смотрите, почему в отношении России после развала Советского Союза, на мой взгляд, проводилась такая ошибочная, грубая, совершенно ничем не обоснованная политика давления? Ведь это политика давления. Расширение НАТО, поддержка сепаратистов на Кавказе, создание системы противоракетной обороны - это же все элементы давления. Давление, давление, давление... Потом затягивание в НАТО Украины. Это же всё давление, давление. Почему?" - обратился Путин к собеседнику.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью
Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО
03:11
По мнению Путина, причина кроется в том, что в США за годы противостояния были созданы "избыточные производственные мощности".
"За время борьбы с Советским Союзом было много всяких центров создано и специалистов по Советскому Союзу, которые ничего другого и не умели. Им казалось, они убеждали политическое руководство: надо продолжать долбить Россию, пытаться ее доразвалить, создать на этой территории несколько квазигосударственных образований и их уже подчинить себе в разделенном виде, использовать их совокупный потенциал для будущей борьбы с Китаем. Это ошибка, в том числе она связана с избыточным потенциалом тех, кто работал на противостояние с Советским Союзом. Нужно от этого избавиться – должны быть новые, свежие силы, люди, которые смотрят в будущее и понимают, что в мире происходит", - заявил Путин.
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
США незачем воевать на Украине, заявил Путин
02:59
 
РоссияСШАСССРТакер КарлсонВладимир ПутинНАТОИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала