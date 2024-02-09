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Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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03:21 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926308492.html
Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин
Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он знает, что оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но никак не могут понять, как это сделать, РФ же не... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:21
2024-02-09T03:21
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он знает, что оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но никак не могут понять, как это сделать, РФ же не отказывается. "Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают, как. Знаю, что хотят, – я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши "партнёры", оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин

Путин: оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но не знают, как

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он знает, что оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но никак не могут понять, как это сделать, РФ же не отказывается.
"Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают, как. Знаю, что хотят, – я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши "партнёры", оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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