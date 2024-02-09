https://ria.ru/20240209/putin-1926308492.html
Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин
Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он знает, что оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но никак не могут понять, как это сделать, РФ же не... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:21
2024-02-09T03:21
2024-02-09T03:21
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он знает, что оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но никак не могут понять, как это сделать, РФ же не отказывается. "Знаете, это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести или, точнее сказать, хотят, но не знают, как. Знаю, что хотят, – я не только вижу это, но я знаю, что хотят, но никак не могут понять, как это сделать. Додумались же, довели до той ситуации, в которой мы находимся. Это не мы довели, а наши "партнёры", оппоненты до этого довели. Хорошо, пусть теперь подумают, как это повернуть в другую сторону. Мы же не отказываемся", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240209/putin-1926298510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, заявил Путин
Путин: оппоненты России хотят вести с Москвой переговоры, но не знают, как