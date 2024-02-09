https://ria.ru/20240209/putin-1926307680.html

Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой

Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой

ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:18

2024-02-09T03:18

2024-02-09T03:28

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центральное разведывательное управление (цру)

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ. "Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт", - сказал президент.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html

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Путин о просчете ЦРУ на Украине Путин о просчете ЦРУ на Украине 2024-02-09T03:18 true PT0M47S

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), интервью владимира путина такеру карлсону