https://ria.ru/20240209/putin-1926307680.html
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой
ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:18
2024-02-09T03:18
2024-02-09T03:28
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владимир путин
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ. "Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт", - сказал президент.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html
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Путин о просчете ЦРУ на Украине
Путин о просчете ЦРУ на Украине
2024-02-09T03:18
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в мире, украина, россия, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой
Путин: переворот на Украине с политической точки зрения был колоссальной ошибкой