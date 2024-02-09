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Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой - РИА Новости, 09.02.2024
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03:18 09.02.2024 (обновлено: 03:28 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926307680.html
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой
ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:18
2024-02-09T03:28
в мире
украина
россия
владимир путин
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ. "Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт", - сказал президент.
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Путин о просчете ЦРУ на Украине
Путин о просчете ЦРУ на Украине
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в мире, украина, россия, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин назвал госпереворот на Украине колоссальной ошибкой

Путин: переворот на Украине с политической точки зрения был колоссальной ошибкой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ЦРУ провело государственный переворот на Украине в 2014 году технически правильно, но с политической точки зрения это была колоссальная ошибка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был проведен при поддержке ЦРУ.
"Технически они всё сделали правильно, добились того, чего хотели, – сменили власть. Но с политической точки зрения это колоссальная ошибка. Здесь, конечно, политическое руководство недоработало. Политическое руководство должно было видеть, к чему это приведёт", - сказал президент.
Такер Карлсон опубликовал первую фотографию с интервью с Путиным - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году
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В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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