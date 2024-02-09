https://ria.ru/20240209/putin-1926306919.html
Путин назвал США сложной страной
Путин назвал США сложной страной - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал США сложной страной
Разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто, Америка является сложной страной - консервативной, но в то же время быстро меняющейся, заявил... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:14
2024-02-09T03:14
2024-02-09T03:14
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто, Америка является сложной страной - консервативной, но в то же время быстро меняющейся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. В ходе интервью Карлсон спросил Путина о том, кто, по его мнению, принимает решения в США. "Я не знаю. Америка - сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штата. Это двухступенчатая выборная система, нам очень сложно в этом разобраться. Конечно, есть две партии, которые являются доминирующими: республиканцы и демократы. И в рамках этой партийной системы - центры, принимающие решения, готовящие решения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240209/ssha-1926300479.html
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РИА Новости
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Путин назвал США сложной страной
Путин: разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто, Америка является сложной страной - консервативной, но в то же время быстро меняющейся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
В ходе интервью Карлсон спросил Путина о том, кто, по его мнению, принимает решения в США.
"Я не знаю. Америка - сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штата. Это двухступенчатая выборная система, нам очень сложно в этом разобраться. Конечно, есть две партии, которые являются доминирующими: республиканцы и демократы. И в рамках этой партийной системы - центры, принимающие решения, готовящие решения", - сказал Путин.
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