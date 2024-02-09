https://ria.ru/20240209/putin-1926306919.html

Путин назвал США сложной страной

Путин назвал США сложной страной - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал США сложной страной

Разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто, Америка является сложной страной - консервативной, но в то же время быстро меняющейся, заявил... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:14

2024-02-09T03:14

2024-02-09T03:14

сша

америка

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такер карлсон

владимир путин

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Разобраться в том, кто принимает решения в США, непросто, Америка является сложной страной - консервативной, но в то же время быстро меняющейся, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. В ходе интервью Карлсон спросил Путина о том, кто, по его мнению, принимает решения в США. "Я не знаю. Америка - сложная страна, такая, с одной стороны, консервативная, с другой стороны, быстро меняющаяся. Нам непросто в этом разобраться. Кто принимает решения на выборах? Разве можно это понять, когда там в каждом штате свое законодательство, каждый штат сам регулирует, кого-то может отстранить от выборов на уровне штата. Это двухступенчатая выборная система, нам очень сложно в этом разобраться. Конечно, есть две партии, которые являются доминирующими: республиканцы и демократы. И в рамках этой партийной системы - центры, принимающие решения, готовящие решения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240209/ssha-1926300479.html

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Дарья Буймова

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