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США незачем воевать на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:59 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926302601.html
США незачем воевать на Украине, заявил Путин
США незачем воевать на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
США незачем воевать на Украине, заявил Путин
Если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:59
2024-02-09T02:59
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такер карлсон
сша
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, сказал это в ответ на просьбу оценить заявление лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера, который ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придётся воевать на Украине. "Если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это, безусловно, поставит человечество на грань очень серьёзного, глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединённым Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом – 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься – нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к её интересам и искать какие-то решения? Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее", - заявил Путин.
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США незачем воевать на Украине, заявил Путин

Путин: США незачем воевать на Украине, им лучше договориться с Россией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, сказал это в ответ на просьбу оценить заявление лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера, который ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придётся воевать на Украине.
"Если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это, безусловно, поставит человечество на грань очень серьёзного, глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединённым Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом – 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься – нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к её интересам и искать какие-то решения? Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Путин: Россия доводит до США предложение прекратить поставки вооружений
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УкраинаВладимир ПутинРоссияТакер КарлсонСШАЧак ШумерИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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