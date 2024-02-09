https://ria.ru/20240209/putin-1926302601.html

США незачем воевать на Украине, заявил Путин

США незачем воевать на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

США незачем воевать на Украине, заявил Путин

Если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:59

2024-02-09T02:59

2024-02-09T02:59

украина

владимир путин

россия

такер карлсон

сша

чак шумер

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Если США пошлют регулярные войска на Украину, это поставит человечество на грань глобального конфликта, к тому же Америке незачем воевать на Украине, у нее полно своих проблем, для нее лучше было бы договориться с Россией, с уважением отнестись к ее интересам, которые она будет защищать до конца, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста, сказал это в ответ на просьбу оценить заявление лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера, который ранее заявил, что если финансирование киевского режима не продолжится, в конечном итоге американским солдатам придётся воевать на Украине. "Если у кого-то есть желание послать регулярные войска, это, безусловно, поставит человечество на грань очень серьёзного, глобального конфликта. Это очевидно. Это нужно Соединённым Штатам? Зачем? За тысячи километров от национальной территории! У вас нечем заниматься? У вас проблем на границе полно, проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом – 33 с лишним триллиона долларов. Нечем заниматься – нужно воевать на Украине? А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца, и, понимая это, собственно, вернуться к здравому смыслу, начать с уважением относиться к нашей стране, к её интересам и искать какие-то решения? Мне кажется, что это гораздо умнее и рациональнее", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240209/postavki-1926302008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир путин, россия, такер карлсон, сша, чак шумер, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире