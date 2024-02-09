https://ria.ru/20240209/putin-1926300732.html
США наносят себе ущерб в отношениях с Китаем, считает Путин
США наносят себе ущерб в отношениях с Китаем, считает Путин - РИА Новости, 09.02.2024
США наносят себе ущерб в отношениях с Китаем, считает Путин
Пытаясь по политическим соображениям ограничить сотрудничество с Китаем, США наносят себе ущерб, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:50
2024-02-09T02:50
2024-02-09T02:50
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пытаясь по политическим соображениям ограничить сотрудничество с Китаем, США наносят себе ущерб, заявил президент РФ Владимир Путин. "А что, разве мало присутствует китайский бизнес в США? Да, политические решения таковы, что они пытаются ограничить сотрудничество с Китаем. Господин Такер, себе во вред, вы делаете это себе во вред: ограничивая сотрудничество с Китаем, вы наносите себе ущерб. Это тонкая сфера, и простых линейных решений здесь нет, так же как с долларом", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Поэтому, прежде чем вводить какие-то нелегитимные санкции – нелегитимные с точки зрения Устава Организации Объединённых Наций, – надо как следует подумать. По-моему, с этим проблемы у тех, кто принимает решения", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, россия, сша, китай
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Россия, США, Китай
США наносят себе ущерб в отношениях с Китаем, считает Путин
Путин: США наносят себе ущерб, пытаясь ограничить сотрудничество Китаем