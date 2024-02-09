https://ria.ru/20240209/putin-1926298510.html
Путин объяснил, для чего Западу нужны "страшилки" про Россию
Путин объяснил, для чего Западу нужны "страшилки" про Россию - РИА Новости, 09.02.2024
Путин объяснил, для чего Западу нужны "страшилки" про Россию
Страшилки про Россию, которые используют западные страны, нужны, чтобы выбить из налогоплательщиков дополнительные деньги для противостояния с РФ на украинском... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:43
2024-02-09T02:43
2024-02-09T02:43
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Страшилки про Россию, которые используют западные страны, нужны, чтобы выбить из налогоплательщиков дополнительные деньги для противостояния с РФ на украинском театре военных действий, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое опубликовано на его сайте. "Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует - нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель - как можно сильнее ослабить Россию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926294009.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, владимир путин, европа, сша, россия, в мире
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Владимир Путин, Европа, США, Россия, В мире
Путин объяснил, для чего Западу нужны "страшилки" про Россию
Путин: Западу нужны страшилки про РФ, чтобы выбить из налогоплательщиков деньги