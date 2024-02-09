Рейтинг@Mail.ru
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926296276.html
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин
Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:30
2024-02-09T02:30
владимир путин
украина
россия
такер карлсон
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926294258_130:0:1769:922_1920x0_80_0_0_2d8e344cf1d1d2360f20d87ab9da7ef3.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. "Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
https://ria.ru/20240209/narod-1926292379.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926294258_374:0:1603:922_1920x0_80_0_0_53c1e74d23600ff313487a7575ab4138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, такер карлсон, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Путин, Украина, Россия, Такер Карлсон, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин

Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной.
"Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
Видеообращение президента Владимира Путина по случаю Дня спасателя - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
На Украине произойдет воссоединение русского народа, заявил Путин
02:06
 
Владимир ПутинУкраинаРоссияТакер КарлсонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала