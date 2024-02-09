https://ria.ru/20240209/putin-1926296276.html
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин
Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:30
2024-02-09T02:30
2024-02-09T02:30
владимир путин
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такер карлсон
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. "Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
https://ria.ru/20240209/narod-1926292379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин
Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной