https://ria.ru/20240209/putin-1926296276.html

Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин

Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Сегодняшняя власть на Украине является ущербной, заявил Путин

Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:30

2024-02-09T02:30

2024-02-09T02:30

владимир путин

украина

россия

такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной. "Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной", - сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.

https://ria.ru/20240209/narod-1926292379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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