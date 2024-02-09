https://ria.ru/20240209/putin-1926295472.html
Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин
Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин
Виктор Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации Украины с ЕС после подсчета, сколько страна выиграет и сколько потеряет, рассказал... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:25
2024-02-09T02:25
2024-02-09T02:25
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такер карлсон
евросоюз
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Виктор Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации Украины с ЕС после подсчета, сколько страна выиграет и сколько потеряет, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане. "Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема", - объяснил президент. Путин уточнил, что у России с Украиной была зона свободной торговли и открытые таможенные границы, а Украина по этому соглашению должна была открыть свои границы перед Европой, тогда товары из Европы пошли бы "потоком на наш рынок". "Мы сказали: нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет, и объявил своим контрагентам в Европе: я должен ещё подумать, перед тем как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и всё дошло до Майдана и до госпереворота на Украине", - рассказал президент. Карлсон спросил, торговала ли тогда Украина больше с Россией, чем с ЕС. "Конечно. Даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", - объяснил Путин.
https://ria.ru/20231227/ukraina-1918544846.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, виктор янукович, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, интервью владимира путина такеру карлсону
Украина, Россия, Европа, Виктор Янукович, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евросоюз, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин
Путин рассказал, как Янукович принял решение по договору об ассоциации с ЕС
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Виктор Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации Украины с ЕС после подсчета, сколько страна выиграет и сколько потеряет, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону
опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане.
Небензя: даже проевропейские украинцы считают ассоциацию с ЕС невыгодной
"Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема", - объяснил президент.
Путин уточнил, что у России с Украиной была зона свободной торговли и открытые таможенные границы, а Украина по этому соглашению должна была открыть свои границы перед Европой
, тогда товары из Европы пошли бы "потоком на наш рынок".
"Мы сказали: нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет, и объявил своим контрагентам в Европе: я должен ещё подумать, перед тем как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и всё дошло до Майдана и до госпереворота на Украине", - рассказал президент.
Карлсон спросил, торговала ли тогда Украина больше с Россией, чем с ЕС.
"Конечно. Даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", - объяснил Путин.
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