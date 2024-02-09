https://ria.ru/20240209/putin-1926295472.html

Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин

Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Янукович посчитал потери от договора об ассоциации с ЕС, заявил Путин

Виктор Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации Украины с ЕС после подсчета, сколько страна выиграет и сколько потеряет, рассказал... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:25

2024-02-09T02:25

2024-02-09T02:25

украина

россия

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виктор янукович

владимир путин

такер карлсон

евросоюз

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Виктор Янукович принял решение о приостановке договора об ассоциации Украины с ЕС после подсчета, сколько страна выиграет и сколько потеряет, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. В интервью Путин рассказал Карлсону, как развивались события на Украине перед началом беспорядков на майдане. "Встал вопрос об ассоциации с Евросоюзом. Но мы к этому всегда относились очень лояльно: пожалуйста. Но когда прочитали этот договор об ассоциации, выяснилось, что для нас это проблема", - объяснил президент. Путин уточнил, что у России с Украиной была зона свободной торговли и открытые таможенные границы, а Украина по этому соглашению должна была открыть свои границы перед Европой, тогда товары из Европы пошли бы "потоком на наш рынок". "Мы сказали: нет, тогда так не получится, мы закроем тогда свои границы с Украиной, таможенные границы. Янукович начал считать, сколько Украина выиграет и сколько потеряет, и объявил своим контрагентам в Европе: я должен ещё подумать, перед тем как подписать. Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и всё дошло до Майдана и до госпереворота на Украине", - рассказал президент. Карлсон спросил, торговала ли тогда Украина больше с Россией, чем с ЕС. "Конечно. Даже дело не в объемах торговли, хотя больше. Дело в кооперационных связях, на которых стояла вся украинская экономика. Кооперационные связи между предприятиями были очень плотными со времён Советского Союза. Там одно предприятие производило компоненты для конечной сборки и в России, и в Украине, и наоборот. Очень тесные связи были", - объяснил Путин.

https://ria.ru/20231227/ukraina-1918544846.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926291450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, европа, виктор янукович, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, интервью владимира путина такеру карлсону