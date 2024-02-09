https://ria.ru/20240209/putin-1926294555.html
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин
Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:22
2024-02-09T02:22
2024-02-09T02:22
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, как Вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что – там есть это всё в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - рассказал Путин. Президент добавил, что не видит в этом ничего унизительного для Украины как современного цивилизованного государства. "Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё", - заключил он.
https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html
https://ria.ru/20240208/putin-1926069225.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, стамбул, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин
Путин: Москва и Киев на переговорах в Стамбуле договорились о запрете неонацизма
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону
опубликовано на сайте американского журналиста.
Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
"Вы знаете, как Вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что – там есть это всё в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - рассказал Путин.
Президент добавил, что не видит в этом ничего унизительного для Украины как современного цивилизованного государства.
"Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё", - заключил он.
Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским