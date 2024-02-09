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Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:22 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/putin-1926294555.html
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин
Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:22
2024-02-09T02:22
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владимир путин
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, как Вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что – там есть это всё в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - рассказал Путин. Президент добавил, что не видит в этом ничего унизительного для Украины как современного цивилизованного государства. "Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё", - заключил он.
https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html
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в мире, украина, россия, стамбул, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Такер Карлсон, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин

Путин: Москва и Киев на переговорах в Стамбуле договорились о запрете неонацизма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
01:59
"Вы знаете, как Вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что – там есть это всё в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - рассказал Путин.
Президент добавил, что не видит в этом ничего унизительного для Украины как современного цивилизованного государства.
"Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё", - заключил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Источник: Турция заявит о готовности устроить встречу Путина с Зеленским
Вчера, 07:12
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулТакер КарлсонВладимир ПутинИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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