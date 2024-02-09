https://ria.ru/20240209/putin-1926294555.html

Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин

Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Москва в 2022 году договорилась с Киевом о запрете неонацизма, заявил Путин

Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:22

2024-02-09T02:22

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия в ходе переговоров в Стамбуле в 2022 году договорилась с Украиной, что неонацизм в стране будет запрещен на законодательном уровне, рассказал президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. "Вы знаете, как Вам ни покажется странным, в ходе переговоров в Стамбуле мы всё-таки договорились о том, что – там есть это всё в письменном виде – на Украине не будет культивироваться неонацизм, в том числе и будет запрещено на законодательном уровне. Господин Карлсон, мы договорились об этом. Это, оказывается, можно сделать в ходе переговорного процесса", - рассказал Путин. Президент добавил, что не видит в этом ничего унизительного для Украины как современного цивилизованного государства. "Разве какому-то государству позволено пропагандировать нацистов? Ведь нет, правда? Вот и всё", - заключил он.

https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html

https://ria.ru/20240208/putin-1926069225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, стамбул, такер карлсон, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону