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Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов - РИА Новости, 09.02.2024
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02:19 09.02.2024 (обновлено: 05:07 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926294009.html
Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов
Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов - РИА Новости, 09.02.2024
Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:19
2024-02-09T05:07
в мире
россия
сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.Видеозапись интервью Карлсона с Путиным сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube.Интервью опубликовано с переводом ответов Владимира Путина в видео на английский язык.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ.
https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html
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в мире, россия, сша, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов

Интервью Путина Карлсону длилось 2 часа 7 минут и 18 секунд

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТрансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера
Трансляция интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.
Видеозапись интервью Карлсона с Путиным сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube.
Интервью опубликовано с переводом ответов Владимира Путина в видео на английский язык.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России
01:58
 
В миреРоссияСШАИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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