https://ria.ru/20240209/putin-1926294009.html

Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов

Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов - РИА Новости, 09.02.2024

Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:19

2024-02-09T02:19

2024-02-09T05:07

в мире

россия

сша

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926325686_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53407a8e8de2aedb9327cafad5355180.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.Видеозапись интервью Карлсона с Путиным сначала была опубликована на сайте американского журналиста, позже он разместил ее в своем аккаунте в соцсети Х и на канале в YouTube.Интервью опубликовано с переводом ответов Владимира Путина в видео на английский язык.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин дал интервью Карлсону. Песков пояснил, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская". По мнению Пескова, позиция Карлсона контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ.

https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, интервью владимира путина такеру карлсону