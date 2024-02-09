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США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:11 09.02.2024 (обновлено: 02:13 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926293009.html
США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин
США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин
Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, заявил президент... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:11
2024-02-09T02:13
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в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил Путина, почему он не решает вопрос по Украине напрямую с администрацией Джо Байдена, которая контролирует администрацию Владимира Зеленского."Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения – там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё", - ответил президент."Они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы – за", - добавил он.
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775347862.html
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украина, россия, вашингтон (штат), в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, владимир зеленский
Украина, Россия, Вашингтон (штат), В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Владимир Зеленский
США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин

Путин: Украина отказалась от переговоров с Россией по указанию Вашингтона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил Путина, почему он не решает вопрос по Украине напрямую с администрацией Джо Байдена, которая контролирует администрацию Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Зеленский отказался проводить переговоры с Россией в Белоруссии
27 февраля 2022, 10:38
"Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения – там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё", - ответил президент.
"Они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы – за", - добавил он.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
01:59
 
УкраинаРоссияВашингтон (штат)В миреИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинТакер КарлсонВладимир Зеленский
 
 
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