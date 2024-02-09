https://ria.ru/20240209/putin-1926293009.html

США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин

США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

США должны исправить свою ошибку на Украине, заявил Путин

Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, заявил президент... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:11

2024-02-09T02:11

2024-02-09T02:13

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интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украина приняла решение отказаться от переговоров с Россией по указанию из Вашингтона, теперь США должны искать выход и исправлять эту ошибку, заявил президент РФ Владимир Путин.Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил Путина, почему он не решает вопрос по Украине напрямую с администрацией Джо Байдена, которая контролирует администрацию Владимира Зеленского."Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона. Пусть теперь, если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Не мы же приняли эти решения – там приняли решение, пусть они от него и отказываются. Вот и всё", - ответил президент."Они приняли неправильное решение, теперь мы должны искать выход из этого неправильного решения, хвосты заносить, корректировать их ошибки? Они совершили, пусть исправляют. Мы – за", - добавил он.

https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775347862.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html

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Дарья Буймова

украина, россия, вашингтон (штат), в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, владимир зеленский