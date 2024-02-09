https://ria.ru/20240209/putin-1926291307.html

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин

Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:01

2024-02-09T02:01

2024-02-09T02:39

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин."На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html

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