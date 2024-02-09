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Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:01 09.02.2024 (обновлено: 02:39 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/putin-1926291307.html
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:01
2024-02-09T02:39
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интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин."На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240209/karlson-1926290717.html
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в мире, украина, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, россия
В мире, Украина, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Россия
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, заявил Путин

Путин: украинцы до сих пор ощущают себя русскими

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На поле боя происходит боестолкновение, конкретный пример: украинские солдаты попали в окружение - это конкретный пример из жизни, боевые действия - наши солдаты им кричат: "Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!". И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: "Русские не сдаются!" - и все погибли. Они до сих пор русскими себя ощущают. В этом смысле то, что происходит, это в известной степени элемент гражданской войны", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса об ударе Америки по России
01:58
 
В миреУкраинаИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВладимир ПутинТакер КарлсонРоссия
 
 
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