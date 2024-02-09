https://ria.ru/20240209/putin-1926290820.html

Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами

Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами - РИА Новости, 09.02.2024

Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:59

2024-02-09T01:59

2024-02-09T07:35

украина

владимир путин

россия

стамбул

такер карлсон

давид арахамия

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926306304_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_6102328ef3508c82ab9113da8b3e2f78.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.Интервью Путина Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Он спросил российского лидера, правильно ли он понимает, что тот хочет добиться решения того, что происходит на Украине, путем переговоров."Правильно", - ответил президент.Путин напомнил, что Россия уже добилась этого, в Стамбуле был создан большой документ, который был парафирован руководителем украинской делегации Давидом Арахамией, на выдержке из документа стоит его подпись."Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: "Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс". Ну, упустили, совершили ошибку — пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?" - заметил президент.Объясняя решение остановить конфликт в Донбассе с помощью спецоперации, Путин напомнил об обещаниях не расширять НАТО, упомянул военные базы альянса, а также американские и британские военные базы, которые стали возникать на территории Украины, и совершенный в 2014 году госпереворот."Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?" - заключил президент.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Он также отмечал, что, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240209/zelenskiy-1926309720.html

https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926294125.html

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир путин, россия, стамбул, такер карлсон, давид арахамия, нато, интервью владимира путина такеру карлсону