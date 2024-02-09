Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
Путин заявил, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров
© Last Country, Inc.Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.
Интервью Путина Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Он спросил российского лидера, правильно ли он понимает, что тот хочет добиться решения того, что происходит на Украине, путем переговоров.
"Правильно", - ответил президент.
Путин напомнил, что Россия уже добилась этого, в Стамбуле был создан большой документ, который был парафирован руководителем украинской делегации Давидом Арахамией, на выдержке из документа стоит его подпись.
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"Он подпись поставил свою, а потом он же сказал: "Мы были готовы подписать, и война бы уже давно закончилась, полтора года назад. Но приехал господин Джонсон, отговорил нас от этого, и мы упустили этот шанс". Ну, упустили, совершили ошибку — пусть вернутся к этому, вот и все. Но почему мы должны суетиться и исправлять чьи-то ошибки?" - заметил президент.
Объясняя решение остановить конфликт в Донбассе с помощью спецоперации, Путин напомнил об обещаниях не расширять НАТО, упомянул военные базы альянса, а также американские и британские военные базы, которые стали возникать на территории Украины, и совершенный в 2014 году госпереворот.
"Можно этот шар катать туда и обратно бесконечно. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. Мы готовы. Чего еще-то?" - заключил президент.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
В марте прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Он также отмечал, что, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.