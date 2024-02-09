https://ria.ru/20240209/provodniki-1926492539.html

Проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи стали 45 студентов

Проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи стали 45 студентов - РИА Новости, 09.02.2024

Проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи стали 45 студентов

Сорок пять лучших студентов стали проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили организаторы фестиваля. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T19:08

2024-02-09T19:08

2024-02-09T19:08

общество

россия

федеральная пассажирская компания

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Сорок пять лучших студентов стали проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи, сообщили организаторы фестиваля. "Проводниками пассажирских поездов Всемирного фестиваля молодёжи стали 45 студентов из 17 регионов России. Победители были выбраны из более 400 кандидатов по результатам конкурса, организованного Российскими студенческими отрядами совместно с АО "Федеральная пассажирская компания", — говорится в сообщении пресс-службы. По ее данным, студенты-проводники будут сопровождать участников Фестиваля в рамках пассажирских перевозок по направлениям "Адлер — Москва" и "Казань — Адлер" и обеспечивать их комфорт в пути, а первый рейс отправится уже 19 февраля, поездки продолжатся до 12 марта. "Уверен, что студенческие отряды проводников обеспечат высокий уровень сервиса всем гостям Всемирного фестиваля молодёжи в России. Все участники этого отряда прошли конкурсный отбор и профессиональное обучение. Но самое главное, что у каждого из них есть огромное желание стать частью этого масштабного события в нашей стране и достойно встретить всех наших гостей", — рассказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по молодёжной политике, председатель Правления Российских студенческих отрядов Михаил Киселёв, чьи слова приводит пресс-служба. Он отметил, что отряды проводников — одно из самых популярных направлений, которое студенты выбирают для подработки. По его данным, уже в этом году будет трудоустроено 12 тысяч, обеспечивающих летние пассажирские перевозки, благодаря совместной программе с АО "Федеральная пассажирская компания". РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

https://ria.ru/20240208/festival-1926208065.html

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общество, россия, федеральная пассажирская компания, всемирный фестиваль молодежи — 2024