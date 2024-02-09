https://ria.ru/20240209/prodekspo-2024-1926428639.html

Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии

Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии - РИА Новости, 09.02.2024

Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии

Представители 10 компаний из Хакасии стали участниками 31-й международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо-2024", это стало возможным благодаря... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:55

2024-02-09T14:55

2024-02-09T14:55

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экспоцентр

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андрей белоусов

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представители 10 компаний из Хакасии стали участниками 31-й международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо-2024", это стало возможным благодаря поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства республики. На выставке представили: экзотические деликатесы, базовые продукты и напитки, органическое и спортивное питание для ЗОЖ со всего мира. "Хакасская баранина, сладости, консервы, фиточаи, сиропы без сахара – все эти продукты наших производителей посетители могут не только посмотреть, но и приобрести. Для компаний – это новые знакомства, а также отличная возможность для развития и масштабирования бизнеса", - сказала главный специалист Центра поддержки экспорта республики Елена Митина, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в минувшем году свыше 200 компаний воспользовались услугами Центра поддержки экспорта Хакасии. Участие в международных выставках и бизнес-миссиях оказались в числе самых востребованных. Так, благодаря участию в "Продэкспо-2023" одна из компаний по производству кондитерских изделий Хакасии заключила три экспортных контракта на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Поддержку бизнес-сообщества в республике осуществляют в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Выставка стартовала 5 февраля в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. Завершится мероприятие в пятницу.

https://ria.ru/20240209/msp-1926409096.html

https://ria.ru/20240209/chukotka-1926393919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика хакасия, экспоцентр, продэкспо, андрей белоусов