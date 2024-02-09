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Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии - РИА Новости, 09.02.2024
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Твой бизнес
 
14:55 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/prodekspo-2024-1926428639.html
Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии
Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии - РИА Новости, 09.02.2024
Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии
Представители 10 компаний из Хакасии стали участниками 31-й международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо-2024", это стало возможным благодаря... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:55
2024-02-09T14:55
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твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
республика хакасия
экспоцентр
продэкспо
андрей белоусов
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представители 10 компаний из Хакасии стали участниками 31-й международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо-2024", это стало возможным благодаря поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства республики. На выставке представили: экзотические деликатесы, базовые продукты и напитки, органическое и спортивное питание для ЗОЖ со всего мира. "Хакасская баранина, сладости, консервы, фиточаи, сиропы без сахара – все эти продукты наших производителей посетители могут не только посмотреть, но и приобрести. Для компаний – это новые знакомства, а также отличная возможность для развития и масштабирования бизнеса", - сказала главный специалист Центра поддержки экспорта республики Елена Митина, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в минувшем году свыше 200 компаний воспользовались услугами Центра поддержки экспорта Хакасии. Участие в международных выставках и бизнес-миссиях оказались в числе самых востребованных. Так, благодаря участию в "Продэкспо-2023" одна из компаний по производству кондитерских изделий Хакасии заключила три экспортных контракта на общую сумму 7,5 миллиона рублей. Поддержку бизнес-сообщества в республике осуществляют в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Выставка стартовала 5 февраля в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. Завершится мероприятие в пятницу.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , республика хакасия, экспоцентр, продэкспо, андрей белоусов
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Республика Хакасия, Экспоцентр, Продэкспо, Андрей Белоусов

Участниками выставки "Продэкспо-2024" стали 10 компаний Хакасии

© Фото : Export19 / TelegramПродукция предпринимателей из Хакасии на Международной выставке "Продэкспо 2024"
Продукция предпринимателей из Хакасии на Международной выставке Продэкспо 2024 - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Export19 / Telegram
Продукция предпринимателей из Хакасии на Международной выставке "Продэкспо 2024"
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Представители 10 компаний из Хакасии стали участниками 31-й международной выставки продуктов питания и напитков "Продэкспо-2024", это стало возможным благодаря поддержке центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства республики.
На выставке представили: экзотические деликатесы, базовые продукты и напитки, органическое и спортивное питание для ЗОЖ со всего мира.
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"Хакасская баранина, сладости, консервы, фиточаи, сиропы без сахара – все эти продукты наших производителей посетители могут не только посмотреть, но и приобрести. Для компаний – это новые знакомства, а также отличная возможность для развития и масштабирования бизнеса", - сказала главный специалист Центра поддержки экспорта республики Елена Митина, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в минувшем году свыше 200 компаний воспользовались услугами Центра поддержки экспорта Хакасии. Участие в международных выставках и бизнес-миссиях оказались в числе самых востребованных. Так, благодаря участию в "Продэкспо-2023" одна из компаний по производству кондитерских изделий Хакасии заключила три экспортных контракта на общую сумму 7,5 миллиона рублей.
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Поддержку бизнес-сообщества в республике осуществляют в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Выставка стартовала 5 февраля в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" в Москве. Завершится мероприятие в пятницу.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаРеспублика ХакасияЭкспоцентрПродэкспоАндрей Белоусов
 
 
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