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Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 09.02.2024
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17:15 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/prodekspo-1926467542.html
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо"
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо" - РИА Новости, 09.02.2024
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо"
Более 180 подмосковных производителей приняли участие в международной продовольственной выставке "Продэкспо", которая проходит в столице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:15
2024-02-09T17:15
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 180 подмосковных производителей приняли участие в международной продовольственной выставке "Продэкспо", которая проходит в столице, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Выставка открылась 5 февраля, закрытие состоится в пятницу. "Сегодня с коллегами посетили выставку, здесь представлено 180 подмосковных предприятий. Безусловно, очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова. Он добавил, что такие выставки дают возможность участникам заключать договоры и соглашения с торговыми сетями, ресторанами, а также поставлять свой продукт в соседние регионы и за рубеж. На стендах представлено широкое разнообразие брендов и товаров, среди которых - рыба и продукты ее переработки, мясная и молочная продукция, ягодные джемы, овощи, фрукты и грибы, кондитерские изделия, бакалея и корма для домашних животных. "Всего на "Продэкспо" принимают участие 40 стран. В рамках сегодняшнего визита зампреда правительства Московской области состоялись переговоры с рядом дружественных стран по поводу экспорта сельхозпродукции региона", - сообщил президент Союза "Торгово-промышленная палата Московской области" Денис Французов. В рамках "Продэкспо" также прошли торгово-закупочные сессии федеральных и локальных сетей, бизнес-форумы и дегустации.
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Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо"

© Фото : министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиБолее 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо"
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке Продэкспо - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Более 180 компаний Подмосковья поучаствовали в выставке "Продэкспо"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Более 180 подмосковных производителей приняли участие в международной продовольственной выставке "Продэкспо", которая проходит в столице, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.
Выставка открылась 5 февраля, закрытие состоится в пятницу.
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"Сегодня с коллегами посетили выставку, здесь представлено 180 подмосковных предприятий. Безусловно, очень рад видеть наших крупных игроков с разнообразным ассортиментом производимых товаров, но нельзя не отметить малые и средние производственные предприятия, которые также представляют свой продукт на площадке такого уровня", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.
Он добавил, что такие выставки дают возможность участникам заключать договоры и соглашения с торговыми сетями, ресторанами, а также поставлять свой продукт в соседние регионы и за рубеж.
На стендах представлено широкое разнообразие брендов и товаров, среди которых - рыба и продукты ее переработки, мясная и молочная продукция, ягодные джемы, овощи, фрукты и грибы, кондитерские изделия, бакалея и корма для домашних животных.
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"Всего на "Продэкспо" принимают участие 40 стран. В рамках сегодняшнего визита зампреда правительства Московской области состоялись переговоры с рядом дружественных стран по поводу экспорта сельхозпродукции региона", - сообщил президент Союза "Торгово-промышленная палата Московской области" Денис Французов.
В рамках "Продэкспо" также прошли торгово-закупочные сессии федеральных и локальных сетей, бизнес-форумы и дегустации.
 
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