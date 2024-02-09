https://ria.ru/20240209/pro-1926306028.html

Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО

Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО

Россия долго уговаривала США не создавать систему ПРО и предлагала, чтобы Россия, США, Европа создавали совместную систему ПРО, этот вопрос обсуждался, но... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:11

2024-02-09T03:11

2024-02-09T03:11

владимир путин

россия

сша

европа

такер карлсон

центральное разведывательное управление (цру)

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия долго уговаривала США не создавать систему ПРО и предлагала, чтобы Россия, США, Европа создавали совместную систему ПРО, этот вопрос обсуждался, но предложение в конечном итоге было отклонено, рассказал президент РФ Владимир Путин "Третий момент, очень важный, – момент создания системы ПРО США, начало. Мы долго уговаривали Соединённые Штаты не делать это. Больше того, после того как меня пригласил отец Буша-младшего, Буш-старший, к себе на океан в гости, там состоялась очень серьёзная беседа с президентом Бушем, с его командой. Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединёнными Штатами, что она создаётся против ракетных угроз со стороны Ирана", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Я предложил им работать втроём – Россия, США, Европа. Они сказали, что это очень интересно. Меня спросили: ты серьёзно? Я говорю: абсолютно", - добавил президент РФ. На вопрос, в каком это было году, Путин сказал, что не помнит, но это легко узнать в интернете, посмотрев, когда он был в США по приглашению Буша-старшего. "Это ещё легче узнать сейчас я Вам скажу от кого", - добавил он. "Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире", - сказал Путин. По его словам, в ответ он услышал: "Нам надо подумать". "Я говорю: пожалуйста. Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ, и Госсекретарь Райс. Вот сюда, за этот стол, напротив, Вы видите этот стол, они сели с этой стороны. Я, министр иностранных дел, министр обороны России – с той стороны. Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: слава богу, отлично. – "Но за некоторым исключением", - рассказал президент России. "В конечно итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, всё-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", - заявил Путин. Он добавил, что тогда он сказал о том, что Россия будет вынуждена заниматься ответными мерами. "Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Ответ был такой: мы делаем не против вас, а вы делайте, чего хотите, исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю: хорошо", - рассказал Путин.

https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

https://ria.ru/20240209/putin-1926291576.html

россия

сша

европа

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