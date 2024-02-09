https://ria.ru/20240209/pro-1926306028.html
Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО
Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО - РИА Новости, 09.02.2024
Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО
Россия долго уговаривала США не создавать систему ПРО и предлагала, чтобы Россия, США, Европа создавали совместную систему ПРО, этот вопрос обсуждался, но... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:11
2024-02-09T03:11
2024-02-09T03:11
владимир путин
россия
сша
европа
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия долго уговаривала США не создавать систему ПРО и предлагала, чтобы Россия, США, Европа создавали совместную систему ПРО, этот вопрос обсуждался, но предложение в конечном итоге было отклонено, рассказал президент РФ Владимир Путин "Третий момент, очень важный, – момент создания системы ПРО США, начало. Мы долго уговаривали Соединённые Штаты не делать это. Больше того, после того как меня пригласил отец Буша-младшего, Буш-старший, к себе на океан в гости, там состоялась очень серьёзная беседа с президентом Бушем, с его командой. Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединёнными Штатами, что она создаётся против ракетных угроз со стороны Ирана", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Я предложил им работать втроём – Россия, США, Европа. Они сказали, что это очень интересно. Меня спросили: ты серьёзно? Я говорю: абсолютно", - добавил президент РФ. На вопрос, в каком это было году, Путин сказал, что не помнит, но это легко узнать в интернете, посмотрев, когда он был в США по приглашению Буша-старшего. "Это ещё легче узнать сейчас я Вам скажу от кого", - добавил он. "Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире", - сказал Путин. По его словам, в ответ он услышал: "Нам надо подумать". "Я говорю: пожалуйста. Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ, и Госсекретарь Райс. Вот сюда, за этот стол, напротив, Вы видите этот стол, они сели с этой стороны. Я, министр иностранных дел, министр обороны России – с той стороны. Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: слава богу, отлично. – "Но за некоторым исключением", - рассказал президент России. "В конечно итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, всё-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", - заявил Путин. Он добавил, что тогда он сказал о том, что Россия будет вынуждена заниматься ответными мерами. "Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Ответ был такой: мы делаем не против вас, а вы делайте, чего хотите, исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю: хорошо", - рассказал Путин.
https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html
https://ria.ru/20240209/putin-1926291576.html
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владимир путин, россия, сша, европа, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Путин, Россия, США, Европа, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин рассказал, как предлагал США создать совместную с Европой систему ПРО
Путин: Россия предлагала создать совместную систему ПРО с США и Европой
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия долго уговаривала США не создавать систему ПРО и предлагала, чтобы Россия, США, Европа создавали совместную систему ПРО, этот вопрос обсуждался, но предложение в конечном итоге было отклонено, рассказал президент РФ Владимир Путин
«
"Третий момент, очень важный, – момент создания системы ПРО США, начало. Мы долго уговаривали Соединённые Штаты не делать это. Больше того, после того как меня пригласил отец Буша-младшего, Буш-старший, к себе на океан в гости, там состоялась очень серьёзная беседа с президентом Бушем, с его командой. Я предложил, чтобы США, Россия и Европа создавали совместно систему ПРО, которая, как мы считаем, создаваемая в одностороннем порядке, угрожает нашей безопасности, несмотря на то что официально говорилось Соединёнными Штатами, что она создаётся против ракетных угроз со стороны Ирана", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"Я предложил им работать втроём – Россия, США, Европа. Они сказали, что это очень интересно. Меня спросили: ты серьёзно? Я говорю: абсолютно", - добавил президент РФ.
На вопрос, в каком это было году, Путин сказал, что не помнит, но это легко узнать в интернете, посмотрев, когда он был в США по приглашению Буша-старшего.
"Это ещё легче узнать сейчас я Вам скажу от кого", - добавил он.
"Мне сказали: это очень интересно. Я говорю: только представьте, если мы вместе будем решать такую глобальную стратегическую задачу в области безопасности. Мир изменится. Наверное, у нас будут споры, наверное, экономические и даже политические, но мы кардинально поменяем ситуацию в мире", - сказал Путин.
По его словам, в ответ он услышал: "Нам надо подумать".
"Я говорю: пожалуйста. Потом сюда, в этот кабинет, где мы сейчас с Вами беседуем, приехал министр обороны Гейтс, бывший директор ЦРУ
, и Госсекретарь Райс. Вот сюда, за этот стол, напротив, Вы видите этот стол, они сели с этой стороны. Я, министр иностранных дел, министр обороны России – с той стороны. Они мне сказали: да, мы подумали, мы согласны. Я говорю: слава богу, отлично. – "Но за некоторым исключением", - рассказал президент России.
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"В конечно итоге нас послали подальше. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным, всё-таки это был конфиденциальный разговор. Но то, что наше предложение было отклонено, – это факт", - заявил Путин.
Он добавил, что тогда он сказал о том, что Россия будет вынуждена заниматься ответными мерами.
"Мы будем создавать такие ударные системы, которые, безусловно, будут преодолевать систему ПРО. Ответ был такой: мы делаем не против вас, а вы делайте, чего хотите, исходим из того, что это не против нас, не против США. Я говорю: хорошо", - рассказал Путин.
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