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Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление" - РИА Новости, 09.02.2024
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12:06 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/premiya-1926389841.html
Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление"
Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление" - РИА Новости, 09.02.2024
Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление"
Глава Химок Дмитрий Волошин наградил 27 лауреатов ежегодной муниципальной премии "Преодоление", премию получили жители с ограниченными возможностями здоровья за РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:06
2024-02-09T12:06
химки
московская область (подмосковье)
анатолий ильин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин наградил 27 лауреатов ежегодной муниципальной премии "Преодоление", премию получили жители с ограниченными возможностями здоровья за достижения в спорте, образовании и культуре, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Вы - наш источник вдохновения и повод для гордости. Если верить в себя, в свою мечту, можно покорить любые высоты", — приводит пресс-служба слова Волошина. Каждый из лауреатов получил премию в размере 25 тысяч рублей за участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных и культурно-образовательных мероприятиях. Среди награжденных - воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба "Благо", в котором занимаются почти 200 химчан. Они регулярно участвуют в соревнованиях всероссийского и регионального уровня, занимая призовые места. "Моя дочь с 2012 года состоит в клубе "Благо" - восстанавливаем речь, занимаемся физкультурой. Она очень рада, что получила премию. Для нас это очень важно", — поблагодарила мама воспитанницы клуба "Благо", лауреата премии "Преодоление" Нина Басова. Еще одна участница клуба - Милана Петрова. Шестнадцатилетняя химчанка активно занимается спортом. Среди любимых дисциплин - плавание, волейбол, шашки, лыжные гонки, легкая атлетика и дзюдо. В 2023 году на Первенстве России по волейболу в составе команды Милана заняла четвертое место, а также второе место в плавании вольным стилем на XIII Юношеской летней спартакиаде Московской области. Участник клуба Анатолий Ильин, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата, посвятил свою жизнь силовому виду спорта - пауэрлифтингу и бодибилдингу. В прошлом году химчанин завоевал серебряную медаль на международном Кубке В. И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. На Московской областной спартакиаде инвалидов стал победителем в своей дисциплине. Также среди активных участников клуба "Благо" — Илья Сацюк. В 2023 году на Первенстве Московской области по бочче юный химчанин завоевал золотую медаль, а также занял восьмое место на Первенстве России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Премия "Преодоление" учреждена в Химках в 2014 году. За 10 лет в округе вручили 232 награды на общую сумму почти шесть миллионов рублей.
https://ria.ru/20240129/polikliniki-1924222837.html
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химки, московская область (подмосковье), анатолий ильин
Химки, Московская область (Подмосковье), Анатолий Ильин

Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление"

© Фото : Пресс-служба администрации ХимокВручение премии "Преодоление" в Химках
Вручение премии Преодоление в Химках - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Пресс-служба администрации Химок
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин наградил 27 лауреатов ежегодной муниципальной премии "Преодоление", премию получили жители с ограниченными возможностями здоровья за достижения в спорте, образовании и культуре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Вы - наш источник вдохновения и повод для гордости. Если верить в себя, в свою мечту, можно покорить любые высоты", — приводит пресс-служба слова Волошина.
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Каждый из лауреатов получил премию в размере 25 тысяч рублей за участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных и культурно-образовательных мероприятиях. Среди награжденных - воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба "Благо", в котором занимаются почти 200 химчан. Они регулярно участвуют в соревнованиях всероссийского и регионального уровня, занимая призовые места.
"Моя дочь с 2012 года состоит в клубе "Благо" - восстанавливаем речь, занимаемся физкультурой. Она очень рада, что получила премию. Для нас это очень важно", — поблагодарила мама воспитанницы клуба "Благо", лауреата премии "Преодоление" Нина Басова.
Еще одна участница клуба - Милана Петрова. Шестнадцатилетняя химчанка активно занимается спортом. Среди любимых дисциплин - плавание, волейбол, шашки, лыжные гонки, легкая атлетика и дзюдо. В 2023 году на Первенстве России по волейболу в составе команды Милана заняла четвертое место, а также второе место в плавании вольным стилем на XIII Юношеской летней спартакиаде Московской области.
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Участник клуба Анатолий Ильин, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата, посвятил свою жизнь силовому виду спорта - пауэрлифтингу и бодибилдингу. В прошлом году химчанин завоевал серебряную медаль на международном Кубке В. И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. На Московской областной спартакиаде инвалидов стал победителем в своей дисциплине.
Также среди активных участников клуба "Благо" — Илья Сацюк. В 2023 году на Первенстве Московской области по бочче юный химчанин завоевал золотую медаль, а также занял восьмое место на Первенстве России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Премия "Преодоление" учреждена в Химках в 2014 году. За 10 лет в округе вручили 232 награды на общую сумму почти шесть миллионов рублей.
 
ХимкиМосковская область (Подмосковье)Анатолий Ильин
 
 
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