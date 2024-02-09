https://ria.ru/20240209/premiya-1926389841.html

Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление"

Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление" - РИА Новости, 09.02.2024

Глава Химок наградил 27 местных жителей в рамках премии "Преодоление"

Глава Химок Дмитрий Волошин наградил 27 лауреатов ежегодной муниципальной премии "Преодоление", премию получили жители с ограниченными возможностями здоровья за РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:06

2024-02-09T12:06

2024-02-09T12:06

химки

московская область (подмосковье)

анатолий ильин

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин наградил 27 лауреатов ежегодной муниципальной премии "Преодоление", премию получили жители с ограниченными возможностями здоровья за достижения в спорте, образовании и культуре, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Вы - наш источник вдохновения и повод для гордости. Если верить в себя, в свою мечту, можно покорить любые высоты", — приводит пресс-служба слова Волошина. Каждый из лауреатов получил премию в размере 25 тысяч рублей за участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, олимпиадах, спортивных и культурно-образовательных мероприятиях. Среди награжденных - воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба "Благо", в котором занимаются почти 200 химчан. Они регулярно участвуют в соревнованиях всероссийского и регионального уровня, занимая призовые места. "Моя дочь с 2012 года состоит в клубе "Благо" - восстанавливаем речь, занимаемся физкультурой. Она очень рада, что получила премию. Для нас это очень важно", — поблагодарила мама воспитанницы клуба "Благо", лауреата премии "Преодоление" Нина Басова. Еще одна участница клуба - Милана Петрова. Шестнадцатилетняя химчанка активно занимается спортом. Среди любимых дисциплин - плавание, волейбол, шашки, лыжные гонки, легкая атлетика и дзюдо. В 2023 году на Первенстве России по волейболу в составе команды Милана заняла четвертое место, а также второе место в плавании вольным стилем на XIII Юношеской летней спартакиаде Московской области. Участник клуба Анатолий Ильин, несмотря на поражение опорно-двигательного аппарата, посвятил свою жизнь силовому виду спорта - пауэрлифтингу и бодибилдингу. В прошлом году химчанин завоевал серебряную медаль на международном Кубке В. И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. На Московской областной спартакиаде инвалидов стал победителем в своей дисциплине. Также среди активных участников клуба "Благо" — Илья Сацюк. В 2023 году на Первенстве Московской области по бочче юный химчанин завоевал золотую медаль, а также занял восьмое место на Первенстве России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Премия "Преодоление" учреждена в Химках в 2014 году. За 10 лет в округе вручили 232 награды на общую сумму почти шесть миллионов рублей.

https://ria.ru/20240129/polikliniki-1924222837.html

https://radiosputnik.ru/20240201/khimki-1924873773.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки, московская область (подмосковье), анатолий ильин