https://ria.ru/20240209/pozhar-1926374646.html
СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы
СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы - РИА Новости, 09.02.2024
СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы
В качестве приоритетной версии пожара в жилом доме на севере Москвы следствие рассматривает нарушение работы системы антиобледенительного обогрева крыши и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:05
2024-02-09T11:05
2024-02-09T12:47
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В качестве приоритетной версии пожара в жилом доме на севере Москвы следствие рассматривает нарушение работы системы антиобледенительного обогрева крыши и водостоков, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "В настоящее время проведен осмотр чердачного помещения, опрошены более десяти очевидцев из числа жителей дома, председатель ЖСК, изъяты интересующие документы и записи с камер видеонаблюдения", — говорится в релизе.Пожар в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" начался около часа ночи. Площадь возгорания составила примерно четыре тысячи квадратных метров. В тушении участвовали более 130 человек и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Из дома эвакуировали более 400 человек. По информации столичного департамента здравоохранения, никто не пострадал. После пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах.
https://ria.ru/20240209/podzhar-1926348157.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы
СК: причиной пожара в доме в Москве мог стать сбой в системе антиобледенения