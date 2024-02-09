https://ria.ru/20240209/pozhar-1926374646.html

СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы

СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы - РИА Новости, 09.02.2024

СК назвал возможную причину пожара в доме на севере Москвы

В качестве приоритетной версии пожара в жилом доме на севере Москвы следствие рассматривает нарушение работы системы антиобледенительного обогрева крыши и... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:05

2024-02-09T11:05

2024-02-09T12:47

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В качестве приоритетной версии пожара в жилом доме на севере Москвы следствие рассматривает нарушение работы системы антиобледенительного обогрева крыши и водостоков, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "В настоящее время проведен осмотр чердачного помещения, опрошены более десяти очевидцев из числа жителей дома, председатель ЖСК, изъяты интересующие документы и записи с камер видеонаблюдения", — говорится в релизе.Пожар в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" начался около часа ночи. Площадь возгорания составила примерно четыре тысячи квадратных метров. В тушении участвовали более 130 человек и 40 единиц техники, а также два вертолета Ка-32. Из дома эвакуировали более 400 человек. По информации столичного департамента здравоохранения, никто не пострадал. После пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах.

https://ria.ru/20240209/podzhar-1926348157.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32