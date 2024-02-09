https://ria.ru/20240209/pozhar-1926349991.html

В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ

В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024

В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ

Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:16

2024-02-09T09:16

2024-02-09T09:48

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Пожар был полностью ликвидирован в 4:08", — говорится в публикации.О пожаре на Ильском НПЗ стало известно около двух часов ночи. Спустя примерно час службам завода удалось ликвидировать открытое горение. По информации оперштаба, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ") занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20240127/toplivo-1923835329.html

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край