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В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024
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09:16 09.02.2024 (обновлено: 09:48 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926349991.html
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ
Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:16
2024-02-09T09:48
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. &quot;Пожар был полностью ликвидирован в 4:08&quot;, — говорится в публикации.О пожаре на Ильском НПЗ стало известно около двух часов ночи. Спустя примерно час службам завода удалось ликвидировать открытое горение. По информации оперштаба, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ") занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ

Оперштаб: пожар на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
«

"Пожар был полностью ликвидирован в 4:08", — говорится в публикации.

О пожаре на Ильском НПЗ стало известно около двух часов ночи. Спустя примерно час службам завода удалось ликвидировать открытое горение. По информации оперштаба, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.
Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ") занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
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