https://ria.ru/20240209/pozhar-1926349991.html
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ
Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:16
2024-02-09T09:16
2024-02-09T09:48
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "Пожар был полностью ликвидирован в 4:08", — говорится в публикации.О пожаре на Ильском НПЗ стало известно около двух часов ночи. Спустя примерно час службам завода удалось ликвидировать открытое горение. По информации оперштаба, никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ") занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.
https://ria.ru/20240127/toplivo-1923835329.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае потушили пожар на территории Ильского НПЗ
Оперштаб: пожар на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае ликвидировали