https://ria.ru/20240209/pozhar-1926347622.html

В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ

В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024

В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ

Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:02

2024-02-09T09:02

2024-02-09T09:02

происшествия

краснодарский край

северский район

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. "По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи девятого февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП, а затем установят причины происшествия. Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

краснодарский край

северский район

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происшествия, краснодарский край, северский район