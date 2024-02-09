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В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024
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09:02 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926347622.html
В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ
В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ - РИА Новости, 09.02.2024
В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ
Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:02
2024-02-09T09:02
происшествия
краснодарский край
северский район
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. "По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи девятого февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Добавляется, что на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП, а затем установят причины происшествия. Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html
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происшествия, краснодарский край, северский район
Происшествия, Краснодарский край, Северский район
В Краснодарском крае горел Ильский НПЗ

На территории Ильского НПЗ на Кубани произошел пожар, пострадавших нет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.
"По информации ЕДДС Северского района, в районе двух часов ночи девятого февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К трем часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП, а затем установят причины происшествия.
Ильский НПЗ (ООО "КНГК-ИНПЗ", Краснодарский край) осуществляет деятельность по приему, хранению и переработке углеводородного сырья, а также отгрузку готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом.
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ПроисшествияКраснодарский крайСеверский район
 
 
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