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После пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку - РИА Новости, 09.02.2024
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05:02 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926325892.html
После пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку
После пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку - РИА Новости, 09.02.2024
После пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку
Доследственная проверка организована по факту возгорания на севере Москвы, где горела кровля двух жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:02
2024-02-09T05:02
москва
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ка-32
мосгортранс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту возгорания на севере Москвы, где горела кровля двух жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного СК. "По данному факту... организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении. Добавляется, что сейчас следователи осматривают и устанавливаю все обстоятельства случившегося, также опрашивают очевидцев произошедшего и участников тушения пожара, планируется назначение ряда экспертиз. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на 2-х тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4-х тысяч квадратных метров, эвакуированы более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара. Открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций. Никто не пострадал.
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москва, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ка-32, мосгортранс
Москва, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Ка-32, Мосгортранс
После пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку

СК после пожара в доме на севере Москвы организовал доследственную проверку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту возгорания на севере Москвы, где горела кровля двух жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
«
"По данному факту... организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас следователи осматривают и устанавливаю все обстоятельства случившегося, также опрашивают очевидцев произошедшего и участников тушения пожара, планируется назначение ряда экспертиз.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на 2-х тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4-х тысяч квадратных метров, эвакуированы более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32.
В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара. Открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций. Никто не пострадал.
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МоскваРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ка-32Мосгортранс
 
 
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