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При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал

При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал - РИА Новости, 09.02.2024

При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал

МЧС России сообщило, что пострадавших нет в пожаре в шестиэтажке на севере Москвы у станции метро "Аэропорт" , сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T04:18

2024-02-09T04:18

2024-02-09T04:53

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосгортранс

ка-32

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МЧС России сообщило, что пострадавших нет в пожаре в шестиэтажке на севере Москвы у станции метро "Аэропорт" , сообщает пресс-служба МЧС России. "Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара. Открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций.

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгортранс, ка-32