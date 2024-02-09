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При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал
При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал - РИА Новости, 09.02.2024
При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал
МЧС России сообщило, что пострадавших нет в пожаре в шестиэтажке на севере Москвы у станции метро "Аэропорт" , сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T04:18
2024-02-09T04:18
2024-02-09T04:53
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мосгортранс
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. МЧС России сообщило, что пострадавших нет в пожаре в шестиэтажке на севере Москвы у станции метро "Аэропорт" , сообщает пресс-служба МЧС России. "Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт": горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса. Позднее МЧС сообщило о локализации пожара. Открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разбор конструкций.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгортранс, ка-32
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Мосгортранс, Ка-32
При крупном пожаре в жилом доме на севере Москвы никто не пострадал
МЧС: при пожаре в шестиэтажке на севере Москвы никто не пострадал