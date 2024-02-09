https://ria.ru/20240209/pozhar-1926307170.html

Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован

Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован - РИА Новости, 09.02.2024

Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован

Пожар в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт" локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:16

2024-02-09T03:16

2024-02-09T04:52

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ка-32

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт" локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" - горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32