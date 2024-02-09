Рейтинг@Mail.ru
Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 09.02.2024 (обновлено: 04:52 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926307170.html
Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован
Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован - РИА Новости, 09.02.2024
Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован
Пожар в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт" локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:16
2024-02-09T04:52
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926323070_0:370:2730:1906_1920x0_80_0_0_53ce89b51badad2e0cf837dfa902f2b0.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт" локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. "На месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" - горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса.
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926323070_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_510921c817967372e722e3eb26c220cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
Пожар в шестиэтажке на севере Москвы локализован

МЧС: пожар в шестиэтажное доме на севере Москвы локализован

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваРабота оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы
Работа оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Пожар в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт" локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
"На месте пожара объявлена локализация", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело
00:26
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" - горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидируют более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра. В свою очередь, Мосгортранс направил три автобуса для обогрева эвакуированных жителей, позднее было выделено еще два транспортных средства особо большого класса.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ка-32
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала