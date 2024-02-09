https://ria.ru/20240209/pozhar-1926289441.html

Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.02.2024

Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов"

Площадь пожара в Москве у станции метро "Аэропорт" увеличилась до 4000 квадратных метров, проводится эвакуация жителей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:39

2024-02-09T01:39

2024-02-09T04:55

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

московский авиационный центр

ка-32

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Площадь пожара в Москве у станции метро "Аэропорт" увеличилась до 4000 квадратных метров, проводится эвакуация жителей, сообщает пресс-служба МЧС России.Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания сначала составляла две тысячи квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщала ранее пресс-служба столичного главка МЧС."Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров. На месте проводится эвакуация жителей", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 41 единица техники. Кроме того, направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

москва

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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московский авиационный центр, ка-32