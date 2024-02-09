https://ria.ru/20240209/pozhar-1926289441.html
Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов" - РИА Новости, 09.02.2024
Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в Москве у станции метро "Аэропорт" увеличилась до 4000 квадратных метров, проводится эвакуация жителей, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:39
2024-02-09T01:39
2024-02-09T04:55
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
московский авиационный центр
ка-32
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Площадь пожара в Москве у станции метро "Аэропорт" увеличилась до 4000 квадратных метров, проводится эвакуация жителей, сообщает пресс-служба МЧС России.Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", площадь возгорания сначала составляла две тысячи квадратных метров, данных о пострадавших не поступало, сообщала ранее пресс-служба столичного главка МЧС."Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров. На месте проводится эвакуация жителей", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено более 130 человек и 41 единица техники. Кроме того, направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, московский авиационный центр, ка-32
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Московский авиационный центр, Ка-32
Площадь пожара в доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов"
Площадь пожара в жилом доме в Москве увеличилась до четырех тысяч "квадратов"