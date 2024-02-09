https://ria.ru/20240209/pozhar-1926288933.html

На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом

На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом - РИА Новости, 09.02.2024

На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом

Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", данных о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:14

2024-02-09T01:14

2024-02-09T04:54

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926323114_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_2bf20ce89cf539d1543b83e263396521.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", данных о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по улице Черняховского, дом 2, где происходит возгорание на кровле шести этажного жилого дома. На место вызова незамедлительно направлены службы города", - говорится в сообщении.Площадь пожара выросла до четырех тысяч квадратных метров, идет эвакуация жителей, сообщило МЧС. К тушению возгорания привлекли 41 единицу техники, в том числе два вертолета Ка-32. Из горящего дома эвакуировали более 400 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, пожарные принимают все меры по ликвидации пожара, жильцам эвакуированных домов оказывается помощь.

https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия