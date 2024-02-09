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На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом
На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом - РИА Новости, 09.02.2024
На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом
Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", данных о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:14
2024-02-09T01:14
2024-02-09T04:54
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Кровля загорелась в шестиэтажном доме в Москве у станции метро "Аэропорт", данных о пострадавших не поступало, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС."В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по улице Черняховского, дом 2, где происходит возгорание на кровле шести этажного жилого дома. На место вызова незамедлительно направлены службы города", - говорится в сообщении.Площадь пожара выросла до четырех тысяч квадратных метров, идет эвакуация жителей, сообщило МЧС. К тушению возгорания привлекли 41 единицу техники, в том числе два вертолета Ка-32. Из горящего дома эвакуировали более 400 человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, пожарные принимают все меры по ликвидации пожара, жильцам эвакуированных домов оказывается помощь.
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москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На севере Москвы загорелся шестиэтажный жилой дом
В Москве у станции метро "Аэропорт" горит крыша дома на двух тысячах "квадратов"