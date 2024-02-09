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После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.02.2024
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00:26 09.02.2024 (обновлено: 06:50 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html
После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело
После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.02.2024
После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после пожара на газопроводе в пермской Куеде, сообщает краевой СКР. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T00:26
2024-02-09T06:50
происшествия
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара на газопроводе в пермской Куеде, сообщает краевой СКР.Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. По данным краевых властей, после ЧП в больнице находятся пятеро пострадавших (в том числе дети 7 и 11 лет): трое в стационаре, двое в палате интенсивной терапии."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в вечернее время 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети", - говорится в сообщении.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства ЧП.
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происшествия
Происшествия
После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело

СКР по Пермскому краю: после пожара на газопроводе в Куеде возбуждено дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара на газопроводе в пермской Куеде, сообщает краевой СКР.
Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. По данным краевых властей, после ЧП в больнице находятся пятеро пострадавших (в том числе дети 7 и 11 лет): трое в стационаре, двое в палате интенсивной терапии.
«
"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в вечернее время 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства ЧП.
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