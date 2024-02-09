https://ria.ru/20240209/pozhar-1926285398.html

После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело

После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело - РИА Новости, 09.02.2024

После пожара на газопроводе в пермской Куеде возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после пожара на газопроводе в пермской Куеде, сообщает краевой СКР. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T00:26

2024-02-09T00:26

2024-02-09T06:50

происшествия

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ПЕРМЬ, 9 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара на газопроводе в пермской Куеде, сообщает краевой СКР.Вечером в четверг в пермской Куеде начался пожар на внутрипромысловом газопроводе (факельное горение), с которого огонь перекинулся на три соседних строения. К 23.35 (21.35 мск) пожар был ликвидирован на площади 238 квадратных метров. Огонь уничтожил два дома и надворные постройки. По данным краевых властей, после ЧП в больнице находятся пятеро пострадавших (в том числе дети 7 и 11 лет): трое в стационаре, двое в палате интенсивной терапии."Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в вечернее время 8 февраля на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети", - говорится в сообщении.Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства ЧП.

https://ria.ru/20240208/postradavshie-1926277036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия