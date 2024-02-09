https://ria.ru/20240209/potok-1926313325.html

Всему миру ясно, что произошло с "Северными потоками", заявил Путин

Всему миру ясно, что произошло с "Северными потоками", заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Всему миру ясно, что произошло с "Северными потоками", заявил Путин

Весь мир и так понимает, что произошло с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", об этом прямо говорят сами американские аналитики,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:45

2024-02-09T03:45

2024-02-09T03:45

интервью владимира путина такеру карлсону

россия

германия

швеция

владимир путин

такер карлсон

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Весь мир и так понимает, что произошло с российскими газопроводами "Северный поток" и "Северный поток 2", об этом прямо говорят сами американские аналитики, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Всему миру и так ясно, что произошло, и даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста, почему Россия, имея свои свидетельства, не предоставляет их. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду на этой неделе заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия.

https://ria.ru/20240209/potok-1926305240.html

https://ria.ru/20240209/severnyy_potok-1926294944.html

россия

германия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью владимира путина такеру карлсону, россия, германия, швеция, владимир путин, такер карлсон, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2