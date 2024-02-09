https://ria.ru/20240209/poteri-1926427738.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.02.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 190 украинских военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:44

2024-02-09T14:44

2024-02-09T14:49

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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запорожская область

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 190 украинских военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Старомайорское ДНР."Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html

россия

запорожская область

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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, донецкая народная республика