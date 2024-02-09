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Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 09.02.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 190 украинских военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:44
2024-02-09T14:44
2024-02-09T14:49
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за сутки уничтожили более 190 украинских военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области и Старомайорское ДНР."Потери противника составили более 190 военнослужащих, два танка, шесть автомобилей и гаубица "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ на Южнодонецком направлении потеряли более 190 военных