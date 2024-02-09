https://ria.ru/20240209/postavki-1926302008.html
Путин: Россия доводит до США предложение прекратить поставки вооружений
Путин: Россия доводит до США предложение прекратить поставки вооружений - РИА Новости, 09.02.2024
Путин: Россия доводит до США предложение прекратить поставки вооружений
Россия по линии различных ведомств доводит до США предложение прекратить поставки вооружений Украине, тогда конфликт закончится в течение нескольких недель и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:56
2024-02-09T02:56
2024-02-09T02:56
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия по линии различных ведомств доводит до США предложение прекратить поставки вооружений Украине, тогда конфликт закончится в течение нескольких недель и можно будет договариваться об условиях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о том, почему он не хочет позвонить президенту США Джо Байдену. Во время интервью, которое было опубликовано на сайте американского журналиста, Путин напомнил, что в прошлом говорил с руководством США на тему совместной работы в вопросах системы противоракетной обороны. Карлсон в свою очередь отметил, что есть опасения, что конфликт на Украине может вылиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны, возможно ядерной. "Почему Вы не позвоните Байдену и не скажете: давайте как-то решим этот вопрос", - спросил Карлсон Путина. "А что решать-то? Всё очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете – прекратите. Чего проще? Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чём говорить-то?" - ответил Путин.
https://ria.ru/20240209/putin-1926294009.html
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интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, такер карлсон, джо байден, украина, россия, сша
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, Такер Карлсон, Джо Байден, Украина, Россия, США
Путин: Россия доводит до США предложение прекратить поставки вооружений
Путин: Россия доводит до США предложение прекратить поставки оружия Украине
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия по линии различных ведомств доводит до США предложение прекратить поставки вооружений Украине, тогда конфликт закончится в течение нескольких недель и можно будет договариваться об условиях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на вопрос о том, почему он не хочет позвонить президенту США Джо Байдену.
Во время интервью, которое было опубликовано на сайте американского журналиста, Путин напомнил, что в прошлом говорил с руководством США на тему совместной работы в вопросах системы противоракетной обороны. Карлсон в свою очередь отметил, что есть опасения, что конфликт на Украине может вылиться в такую ситуацию, когда весь мир окажется на краю войны, возможно ядерной. "Почему Вы не позвоните Байдену и не скажете: давайте как-то решим этот вопрос", - спросил Карлсон Путина.
Интервью Путина Карлсону длилось более двух часов
"А что решать-то? Всё очень просто. У нас, повторяю, есть контакты по линии различных ведомств. Я вам скажу, что мы говорим на этот счет и что мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – всё закончится в течение нескольких недель, вот и всё, и тогда можно договариваться о каких-то условиях, перед тем как вы это сделаете – прекратите. Чего проще? Чего мне ему звонить? О чём говорить или о чём упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте". О чём говорить-то?" - ответил Путин.