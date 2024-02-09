https://ria.ru/20240209/polshe-1926385870.html

Польский замминистра предложил обложить продовольствие с Украины НДС

Польский замминистра предложил обложить продовольствие с Украины НДС - РИА Новости, 09.02.2024

Польский замминистра предложил обложить продовольствие с Украины НДС

Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предлагает обложить продовольственную продукцию с Украины налогом на... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:51

2024-02-09T11:51

2024-02-09T11:51

украина

польша

в мире

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ВАРШАВА, 9 фев – РИА Новости. Заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак предлагает обложить продовольственную продукцию с Украины налогом на добавленную стоимость по ставке 8%. "Да, это так. Сегодня нет ни одной предпосылки, чтобы эта продукция не была обложена налогом. Почему должен быть налог 0%", - заявил Колодзейчак в эфире радиостанции RMF FM, отвечая на вопрос, правда ли, что он будет предлагать обложить продовольствие, импортируемое с Украины на территорию Европейского союза, налогом на добавленную стоимость на уровне минимум 8%. При этом он отметил, что НДС для украинского продовольствия будет недостаточно, и предложил также ввести таможенные пошлины. "Большинство торговцев украинскими продуктами говорят, что этот налог не был бы ключевым моментом. Лучше всего было бы обложить продукты с Украины таможенными пошлинами", – сказал замминистра. В пятницу начнется общепольский протест фермеров. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

https://ria.ru/20231114/polsha-1909270208.html

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