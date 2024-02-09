https://ria.ru/20240209/politsiya-1926424998.html

Неизвестный требовал арестовать Такера Карлсона, заминировав отель в Москве

Неизвестный требовал арестовать Такера Карлсона, заминировав отель в Москве - РИА Новости, 09.02.2024

Неизвестный требовал арестовать Такера Карлсона, заминировав отель в Москве

Правоохранители не обнаружили подозрительных предметов в отеле Four Seasons Hotel Moscow возле Кремля после анонимных угроз, поступивших в адрес американского... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:32

2024-02-09T14:32

2024-02-09T14:32

москва

россия

белград (город)

такер карлсон

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Правоохранители не обнаружили подозрительных предметов в отеле Four Seasons Hotel Moscow возле Кремля после анонимных угроз, поступивших в адрес американского журналиста Такера Карлсона, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Вечером в четверг поступил анонимный звонок на номер "102" с требованием об аресте журналиста, иначе прогремит взрыв в отеле, где он остановился", - сказал собеседник агентства. По его словам, проверка всех помещений отеля была проведена без эвакуации. "Проверка не обнаружила ничего подозрительного. Звонок оказался ложным", - заключил собеседник агентства. Карлсон покинул Россию рейсом в Белград, вылетев из столичного аэропорта "Шереметьево" в 4.15 мск 8 февраля, сообщал Telegram-канал Mash.

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

москва

россия

белград (город)

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москва, россия, белград (город), такер карлсон, шереметьево (аэропорт)