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Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов - РИА Новости, 09.02.2024
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16:43 09.02.2024 (обновлено: 16:45 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/politologi-1926461795.html
Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов
Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов - РИА Новости, 09.02.2024
Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Российского общества политологов отметил, что их позиция востребована при оценке ключевых... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:43
2024-02-09T16:45
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Российского общества политологов отметил, что их позиция востребована при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы ваш форум укрепил свой авторитет и сегодня вновь объединяет на своей площадке ведущих аналитиков, учёных, преподавателей вузов, политтехнологов из многих регионов России и ряда зарубежных государств. В открытых, конструктивных дискуссиях вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных проблем, предложить свои подходы к решению актуальных задач развития гражданского общества, институтов народовластия в нашей стране", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что на съезде будут подниматься такие важные темы, как совершенствование гуманитарного образования и просвещения. "Отмечу, что российские политологи, представители социально-политических наук активно участвуют в подготовке и экспертизе государственных решений, в законопроектной деятельности. Ваша позиция востребована и при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки", - добавил президент. Российский лидер выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне, позволит участникам обменяться накопленным опытом.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов

Путин: позиция российских политологов востребована при оценке ключевых проблем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Российского общества политологов отметил, что их позиция востребована при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"За прошедшие годы ваш форум укрепил свой авторитет и сегодня вновь объединяет на своей площадке ведущих аналитиков, учёных, преподавателей вузов, политтехнологов из многих регионов России и ряда зарубежных государств. В открытых, конструктивных дискуссиях вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных проблем, предложить свои подходы к решению актуальных задач развития гражданского общества, институтов народовластия в нашей стране", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что на съезде будут подниматься такие важные темы, как совершенствование гуманитарного образования и просвещения.
"Отмечу, что российские политологи, представители социально-политических наук активно участвуют в подготовке и экспертизе государственных решений, в законопроектной деятельности. Ваша позиция востребована и при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки", - добавил президент.
Российский лидер выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне, позволит участникам обменяться накопленным опытом.
 
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