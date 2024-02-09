https://ria.ru/20240209/politologi-1926461795.html

Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов

Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов - РИА Новости, 09.02.2024

Путин обратился с приветствием к участникам съезда российских политологов

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Российского общества политологов отметил, что их позиция востребована при оценке ключевых... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:43

2024-02-09T16:43

2024-02-09T16:45

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам V съезда Российского общества политологов отметил, что их позиция востребована при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "За прошедшие годы ваш форум укрепил свой авторитет и сегодня вновь объединяет на своей площадке ведущих аналитиков, учёных, преподавателей вузов, политтехнологов из многих регионов России и ряда зарубежных государств. В открытых, конструктивных дискуссиях вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных проблем, предложить свои подходы к решению актуальных задач развития гражданского общества, институтов народовластия в нашей стране", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что на съезде будут подниматься такие важные темы, как совершенствование гуманитарного образования и просвещения. "Отмечу, что российские политологи, представители социально-политических наук активно участвуют в подготовке и экспертизе государственных решений, в законопроектной деятельности. Ваша позиция востребована и при оценке ключевых проблем внутренней и международной повестки", - добавил президент. Российский лидер выразил уверенность, что мероприятие пройдёт на высоком уровне, позволит участникам обменяться накопленным опытом.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество