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Пушилин прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
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08:30 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/politika-1926344289.html
Пушилин прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону
Пушилин прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 09.02.2024
Пушилин прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону
Политика информационного занавеса западных элит вокруг России провалена, разворот к здравому смыслу в мире начался, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:30
2024-02-09T08:30
россия
в мире
денис пушилин
интервью владимира путина такеру карлсону
такер карлсон
владимир путин
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Политика информационного занавеса западных элит вокруг России провалена, разворот к здравому смыслу в мире начался, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Интервью примерно за пять часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 50 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион. Как отметил Пушилин в своем Telegram-канале, интерес к мнению Путина в мире необычайно высок, "это со всей очевидностью показало интервью" Карлсона. "Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи - запрос на правду в мировом сообществе растет. Американский журналист, чувствуя эту востребованность, обратился к первоисточнику - Владимиру Путину", - написал глава ДНР. Комментируя интервью, Пушилин добавил, что "ищущий западный читатель или зритель найдет для себя ответы на многие вопросы". По его словам, "создается впечатление, что Такер Карлсон в какой-то степени позицию Владимира Путина понял". "По крайней мере об этом говорит его (Такера) вывод после интервью, что только идиот может верить, что Россия занимается экспансией", - заявил глава российского региона. Пушилин отметил, что "разворот к здравому смыслу в мире начался, и вряд ли этот исторический процесс кто-то сможет остановить".
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
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россия, в мире, денис пушилин, интервью владимира путина такеру карлсону, такер карлсон, владимир путин
Россия, В мире, Денис Пушилин, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Такер Карлсон, Владимир Путин
Пушилин прокомментировал интервью Путина Такеру Карлсону

Пушилин: политика информационного занавеса Запада вокруг России провалилась

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Политика информационного занавеса западных элит вокруг России провалена, разворот к здравому смыслу в мире начался, заявил глава ДНР Денис Пушилин, комментируя интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Интервью примерно за пять часов с момента публикации в соцсети X набрало уже более 50 миллионов просмотров. Число просмотров видео в YouTube также превысило миллион.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
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Как отметил Пушилин в своем Telegram-канале, интерес к мнению Путина в мире необычайно высок, "это со всей очевидностью показало интервью" Карлсона. "Политика западных элит информационного занавеса вокруг России провалена. Им все тяжелее рисовать медийную виртуальность, основанную на лжи - запрос на правду в мировом сообществе растет. Американский журналист, чувствуя эту востребованность, обратился к первоисточнику - Владимиру Путину", - написал глава ДНР.
Комментируя интервью, Пушилин добавил, что "ищущий западный читатель или зритель найдет для себя ответы на многие вопросы".
По его словам, "создается впечатление, что Такер Карлсон в какой-то степени позицию Владимира Путина понял". "По крайней мере об этом говорит его (Такера) вывод после интервью, что только идиот может верить, что Россия занимается экспансией", - заявил глава российского региона.
Пушилин отметил, что "разворот к здравому смыслу в мире начался, и вряд ли этот исторический процесс кто-то сможет остановить".
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