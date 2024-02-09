https://ria.ru/20240209/pogoda-1926463164.html

Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных

Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных - РИА Новости, 09.02.2024

Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных

Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:51

2024-02-09T16:51

2024-02-09T16:51

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра, в субботу, антициклональная погода, снег сверкает под солнечными лучами. Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на 10 февраля в Москве прогнозируется до минус 22 - минус 24, по области – до минус 27 градусов. В субботу днем температура поднимется до минус 10 - минус 15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается до минус 23 градусов, днем температура будет чуть выше минус 10 градусов.

https://realty.ria.ru/20240209/uborka-1925644735.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр