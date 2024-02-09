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Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных - РИА Новости, 09.02.2024
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16:51 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pogoda-1926463164.html
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных - РИА Новости, 09.02.2024
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных
Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:51
2024-02-09T16:51
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра, в субботу, антициклональная погода, снег сверкает под солнечными лучами. Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на 10 февраля в Москве прогнозируется до минус 22 - минус 24, по области – до минус 27 градусов. В субботу днем температура поднимется до минус 10 - минус 15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается до минус 23 градусов, днем температура будет чуть выше минус 10 градусов.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных

Вильфанд спрогнозировал светлые ночи в Москве и морозы до минус 24 на выходных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Завтра, в субботу, антициклональная погода, снег сверкает под солнечными лучами. Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение", - сказал Вильфанд.
По его словам, в ночь на 10 февраля в Москве прогнозируется до минус 22 - минус 24, по области – до минус 27 градусов. В субботу днем температура поднимется до минус 10 - минус 15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается до минус 23 градусов, днем температура будет чуть выше минус 10 градусов.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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