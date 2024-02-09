https://ria.ru/20240209/pogoda-1926463164.html
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных - РИА Новости, 09.02.2024
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных
Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:51
2024-02-09T16:51
2024-02-09T16:51
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844068665_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_8a669bacef984545b6eacffc1f60797d.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ночи в Москве на выходных будут холодными и "светлыми" из-за луны, ожидаются морозы до минус 24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Завтра, в субботу, антициклональная погода, снег сверкает под солнечными лучами. Будут очень светлые, я бы сказал, ночи, не белые, конечно, которые в июне бывают в Петербурге, но луна и снег создают прекрасное освещение", - сказал Вильфанд. По его словам, в ночь на 10 февраля в Москве прогнозируется до минус 22 - минус 24, по области – до минус 27 градусов. В субботу днем температура поднимется до минус 10 - минус 15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается до минус 23 градусов, днем температура будет чуть выше минус 10 градусов.
https://realty.ria.ru/20240209/uborka-1925644735.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844068665_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_92f546f50f936124e210174d01a4ee33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали "светлые ночи" и сильные морозы на выходных
Вильфанд спрогнозировал светлые ночи в Москве и морозы до минус 24 на выходных