https://ria.ru/20240209/pogoda-1926343568.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачно, преимущественно без осадков, не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:20

2024-02-09T08:20

2024-02-09T08:20

общество

москва

погода

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачно, преимущественно без осадков, не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - минус 9 - минус 11, по области - минус 9 - минус 14. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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2024

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общество, москва, погода