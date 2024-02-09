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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.02.2024
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08:20 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/pogoda-1926343568.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 09.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачно, преимущественно без осадков, не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:20
2024-02-09T08:20
общество
москва
погода
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачно, преимущественно без осадков, не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - минус 9 - минус 11, по области - минус 9 - минус 14. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская. По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Котилевская: в Москве в пятницу ожидается облачность и не выше минус 9

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Облачно, преимущественно без осадков, не выше минус 9 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве сегодня увеличится облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в столице - минус 9 - минус 11, по области - минус 9 - минус 14. Ветер западный, 3-8 метров в секунду", - рассказала Котилевская.
По ее словам, атмосферное давление будет расти и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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