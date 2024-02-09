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В Москве 15 человек разместили в социальных гостиницах после пожара в доме - РИА Новости, 09.02.2024
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09:06 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/podzhar-1926348157.html
В Москве 15 человек разместили в социальных гостиницах после пожара в доме
В Москве 15 человек разместили в социальных гостиницах после пожара в доме - РИА Новости, 09.02.2024
В Москве 15 человек разместили в социальных гостиницах после пожара в доме
После крупного пожара в жилом доме на севере Москве 15 человек размещены в социальных гостиницах, пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:06
2024-02-09T09:06
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ка-32
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. После крупного пожара в жилом доме на севере Москве 15 человек размещены в социальных гостиницах, пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Отмечается, что ночью на место пожара на улице Черняховского оперативно прибыли машины центра медицины катастроф и машины скорой медицинской помощи, а также медицинский вертолет. "В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь, дежурство врачей, а также они были обеспечены питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении депздрава. Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" - горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидировали более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ка-32
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ка-32
В Москве 15 человек разместили в социальных гостиницах после пожара в доме

Власти разместили 15 человек в соцгостиницах после пожара в доме в Москве

© АГН "Москва" / Пелагия ТихоноваРабота оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы
Работа оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© АГН "Москва" / Пелагия Тихонова
Работа оперативных и экстренных служб в районе пожара на севере Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. После крупного пожара в жилом доме на севере Москве 15 человек размещены в социальных гостиницах, пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Отмечается, что ночью на место пожара на улице Черняховского оперативно прибыли машины центра медицины катастроф и машины скорой медицинской помощи, а также медицинский вертолет.
«
"В результате пожара пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась, 15 человек размещены в социальных гостиницах, где для них организована психологическая помощь, дежурство врачей, а также они были обеспечены питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении депздрава.
Столичный главк МЧС в ночь на пятницу сообщил о пожаре в шестиэтажном доме у станции метро "Аэропорт" - горела кровля на 2 тысячах квадратных метров, данных о пострадавших не поступало. Позднее МЧС России сообщило, что площадь пожара выросла до 4 тысяч квадратных метров, эвакуировано более 400 человек. ЧП ликвидировали более 130 человек и 41 единица техники, а также два вертолета Ка-32.
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