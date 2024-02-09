https://ria.ru/20240209/podmoskove-1926397021.html

Три высоковольтные подстанции планируют установить в Подмосковье к 2026 г

Три высоковольтные подстанции планируют установить в Подмосковье к 2026 г - РИА Новости, 09.02.2024

Три высоковольтные подстанции планируют установить в Подмосковье к 2026 г

Три высоковольтные подстанции в Чехове, Раменском и на границе с Домодедово планируют построить к 2026 году, это позволит решить вопрос перегруженности... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:40

2024-02-09T12:40

2024-02-09T12:40

новости подмосковья

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раменское

чехов

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три высоковольтные подстанции в Чехове, Раменском и на границе с Домодедово планируют построить к 2026 году, это позволит решить вопрос перегруженности электросетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Для решения вопроса перегруженности сетей и улучшения качества их работы в Подмосковье к 2026 году предусмотрено строительство трех высоковольтных подстанций: одна из них будет возведена в горокруге Чехов, вторая – на границе городских округов Раменский и Домодедово, а третья – в городе Раменское. Также в муниципалитете запланирована модернизация питающих центров "Кварц" и "Донино". Кроме того, построят распределительные пункты мощностью 10 киловольт, что позволит повысить качество электроснабжения таких территорий, как Ждановское, Галушино, Нижнее Мячково, Титово, Редькино, Прудки и Щеголево", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным глава округа отметил, что в 2024 году капитально отремонтируют поликлинику и стационар Раменской областной больницы. Также в текущем году завершится строительство ФОКа с залом для бадминтона и бассейном. "В прошлом году у платформы Удельная построили надземный переход, о котором просили жители. Сейчас аналогичные работы ведутся в районе платформы Быково. Там будет сооружен подземный пешеходный переход через железнодорожные пути, необходимость в котором возникла из-за строительства путепровода. Движение по нему планируют открыть в сентябре 2024 года", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240207/lep-1926026808.html

московская область (подмосковье)

раменское

чехов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), раменское, чехов, андрей воробьев