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Три высоковольтные подстанции планируют установить в Подмосковье к 2026 г
Три высоковольтные подстанции планируют установить в Подмосковье к 2026 г - РИА Новости, 09.02.2024
Три высоковольтные подстанции планируют установить в Подмосковье к 2026 г
Три высоковольтные подстанции в Чехове, Раменском и на границе с Домодедово планируют построить к 2026 году, это позволит решить вопрос перегруженности... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:40
2024-02-09T12:40
2024-02-09T12:40
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три высоковольтные подстанции в Чехове, Раменском и на границе с Домодедово планируют построить к 2026 году, это позволит решить вопрос перегруженности электросетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья. "Для решения вопроса перегруженности сетей и улучшения качества их работы в Подмосковье к 2026 году предусмотрено строительство трех высоковольтных подстанций: одна из них будет возведена в горокруге Чехов, вторая – на границе городских округов Раменский и Домодедово, а третья – в городе Раменское. Также в муниципалитете запланирована модернизация питающих центров "Кварц" и "Донино". Кроме того, построят распределительные пункты мощностью 10 киловольт, что позволит повысить качество электроснабжения таких территорий, как Ждановское, Галушино, Нижнее Мячково, Титово, Редькино, Прудки и Щеголево", - отметили в пресс-службе. В ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным глава округа отметил, что в 2024 году капитально отремонтируют поликлинику и стационар Раменской областной больницы. Также в текущем году завершится строительство ФОКа с залом для бадминтона и бассейном. "В прошлом году у платформы Удельная построили надземный переход, о котором просили жители. Сейчас аналогичные работы ведутся в районе платформы Быково. Там будет сооружен подземный пешеходный переход через железнодорожные пути, необходимость в котором возникла из-за строительства путепровода. Движение по нему планируют открыть в сентябре 2024 года", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240207/lep-1926026808.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), раменское, чехов, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Раменское, Чехов, Андрей Воробьев
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Три высоковольтные подстанции в Чехове, Раменском и на границе с Домодедово планируют построить к 2026 году, это позволит решить вопрос перегруженности электросетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
"Для решения вопроса перегруженности сетей и улучшения качества их работы в Подмосковье к 2026 году предусмотрено строительство трех высоковольтных подстанций: одна из них будет возведена в горокруге Чехов, вторая – на границе городских округов Раменский и Домодедово, а третья – в городе Раменское. Также в муниципалитете запланирована модернизация питающих центров "Кварц" и "Донино". Кроме того, построят распределительные пункты мощностью 10 киловольт, что позволит повысить качество электроснабжения таких территорий, как Ждановское, Галушино, Нижнее Мячково, Титово, Редькино, Прудки и Щеголево", - отметили в пресс-службе.
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В ходе встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева
с главой Раменского городского округа Николаем Ханиным глава округа отметил, что в 2024 году капитально отремонтируют поликлинику и стационар Раменской областной больницы. Также в текущем году завершится строительство ФОКа с залом для бадминтона и бассейном.
"В прошлом году у платформы Удельная построили надземный переход, о котором просили жители. Сейчас аналогичные работы ведутся в районе платформы Быково. Там будет сооружен подземный пешеходный переход через железнодорожные пути, необходимость в котором возникла из-за строительства путепровода. Движение по нему планируют открыть в сентябре 2024 года", - добавили в пресс-службе.