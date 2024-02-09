https://ria.ru/20240209/podmoskove-1926362325.html

Более 100 предприятий в Подмосковье получили статус социальных в 2024 году

Более 100 предприятий в Подмосковье получили статус социальных в 2024 году - РИА Новости, 09.02.2024

Более 100 предприятий в Подмосковье получили статус социальных в 2024 году

Статус социальных предприятий в 2024 году получили более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья, сообщила заместитель... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:27

2024-02-09T10:27

2024-02-09T10:27

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Статус социальных предприятий в 2024 году получили более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "В прошлом году Московская область обновила рекорд по числу социальных предприятий — число таких компаний превысило 1 тысячу. Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 - подтвердили статус, остальные 30 - получили его впервые", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным ведомства, бизнес в Подмосковье, получивший статус социального, может претендовать на получение субсидий и грантов для соцпредпринимателей. Так, в рамках субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить до 3 миллионов рублей на возмещение затрат по аренде, ремонту, на ярмарочно-выставочные мероприятия, медицинское обслуживание детей и другие.

https://ria.ru/20240208/podmoskove-1926143528.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса