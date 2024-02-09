https://ria.ru/20240209/platezhi-1926334426.html

Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили

Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили - РИА Новости, 09.02.2024

Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили

Проблема с платёжными переводами между РФ и Турцией полностью не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортёров, поступают соответствующие... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:06

2024-02-09T07:06

2024-02-09T07:06

россия

турция

сша

экономика

дмитрий песков

владимир путин

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Проблема с платёжными переводами между РФ и Турцией полностью не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортёров, поступают соответствующие сигналы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе в Анкаре. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Нет, проблема полностью не устранена. Поступают сигналы от экспортёров, нынешняя ситуация негативно влияет на бизнес-сектор. Переговоры между соответствующими ведомствами двух стран продолжаются", - сообщил собеседник агентства. По его словам, турецкая сторона понимает риски торговли с Россией в условиях "доминирования США и Великобритании в мировой финансовой системе". "Причины нынешней проблемы известны, они вызваны санкционной политикой США. Но есть понимание, конечно, что это может нанести серьёзный урон торговым отношениям между Турцией и Россией", - подчеркнул он. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января. Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчёркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.

https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html

https://ria.ru/20240123/turtsiya-1922902639.html

россия

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, турция, сша, экономика, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии