https://ria.ru/20240209/platezhi-1926334426.html
Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили
Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили - РИА Новости, 09.02.2024
Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили
Проблема с платёжными переводами между РФ и Турцией полностью не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортёров, поступают соответствующие... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:06
2024-02-09T07:06
2024-02-09T07:06
россия
турция
сша
экономика
дмитрий песков
владимир путин
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Проблема с платёжными переводами между РФ и Турцией полностью не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортёров, поступают соответствующие сигналы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе в Анкаре. Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой. "Нет, проблема полностью не устранена. Поступают сигналы от экспортёров, нынешняя ситуация негативно влияет на бизнес-сектор. Переговоры между соответствующими ведомствами двух стран продолжаются", - сообщил собеседник агентства. По его словам, турецкая сторона понимает риски торговли с Россией в условиях "доминирования США и Великобритании в мировой финансовой системе". "Причины нынешней проблемы известны, они вызваны санкционной политикой США. Но есть понимание, конечно, что это может нанести серьёзный урон торговым отношениям между Турцией и Россией", - подчеркнул он. Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января. Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчёркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир". В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
https://ria.ru/20240202/davlenie-1925031376.html
https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925021709.html
https://ria.ru/20240123/turtsiya-1922902639.html
россия
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сша, экономика, дмитрий песков, владимир путин, санкции в отношении россии
Россия, Турция, США, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкции в отношении России
Источник: проблему с платежными переводами России и Турции еще не устранили
Проблема с платежными переводами между Россией и Турцией пока не устранена
АНКАРА, 9 фев – РИА Новости. Проблема с платёжными переводами между РФ и Турцией полностью не устранена, ситуация негативно влияет на бизнес турецких экспортёров, поступают соответствующие сигналы, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе в Анкаре.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США
в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва
ведёт диалог с Анкарой
.
Англосаксы давят на Турцию из-за сотрудничества с Россией, заявил Песков
"Нет, проблема полностью не устранена. Поступают сигналы от экспортёров, нынешняя ситуация негативно влияет на бизнес-сектор. Переговоры между соответствующими ведомствами двух стран продолжаются", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, турецкая сторона понимает риски торговли с Россией в условиях "доминирования США и Великобритании
в мировой финансовой системе".
"Причины нынешней проблемы известны, они вызваны санкционной политикой США. Но есть понимание, конечно, что это может нанести серьёзный урон торговым отношениям между Турцией и Россией", - подчеркнул он.
Министерство торговли Турции составило список компаний, имеющих проблемы с платежами из России, принимаются меры, сообщила ранее газета Ekonomim со ссылкой на источники. Издание отмечало, что турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России для оплаты товаров, транзакции практически прекратились с 1 января.
Песков рассказал о сотрудничестве России и Турции в торговле
Источник РИА Новости в банковской сфере в Анкаре говорил, что проблема с платежами присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. При этом собеседник агентства подчёркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций. В сентябре 2022 года турецкие банки приостановили обслуживание карт "Мир".
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов.
Минторг Турции пытается решить проблемы с платежами из России, пишут СМИ